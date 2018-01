LE COSE CAMBIANO! ECCO 10 “FATTI” CHE CI HANNO INSEGNATO A SCUOLA E CHE NON SONO PIÙ VERI - LE STREGHE DI SALEM NON FURONO BRUCIATE AL ROGO, I DIAMANTI NON SONO LA SOSTANZA PIU' INDISTRUTTIBILE, PIEGARE UN FOGLIO DI CARTA PIU' DI SETTE VOLTE NON È IMPOSSIBILE...

DA "business insider"

Col tempo, anche i fatti che davamo per realtà assodate possono cambiare. La realtà infatti, è per sua natura cangiante.

Un tempo gli uomioni credevano che i dottori potessero evitare di lavarsi le mani prima di operare un paziente, ma la conoscenza dell’uomo fortunatamente avanza e dobbiamo continuare a rieducarci riguardo a quello che diamo per scontato.

plutone

PRIMA: Plutone è un pianeta

ADESSO: Plutone non è un pianeta

Dalla fine dell’800 si è sempre creduto che esistesse potenizalmente un nono pianeta dopo Urano. Ma nel 2003 un astronomo ha scoperto un oggetto più grande di Plutone –

chiamato Eris – causando il dibattito tra gli scienziati: cosa rende un pianeta davvero tale nel nostro sistema solare? La decisione fu che, in base alla loro grandezza, ne Eris ne Plutone potevano essere classificati in quanti tali.

PRIMA: I diamanti sono la sostanza piu indistruttibile

niitruro di boro

ADESSO: Nitruro di boro

Dal 2009 conosciamo due sostanze più dure dei diamanti: il nitruro di boro (noto anche come fullerene) e la lonsdaleite. La prima resiste il 18% in più alle intaccature rispetto al diamante mentre la secondo uno stupefacente 58%.

Ma una recente scoperta pubblicata nel 2013 ha trovato che i nanotubi di boro (un allotropo ‘compressato’ del nitruro di boro), è in assoluto la sostanza più resistente al mondo. “Un nanotubo di boro è davvero per sempre”

PRIMA: le streghe di salem venivano bruciate al rogo

strega impiccata

ADESSO: venivano impiccate

Al tempo dei processi alle streghe, il New England era ancora sotto la legislazione inglese, che disponeva che la stregoneria fosse punibile con l’impiccagione e non con la morte al rogo, come si è sempre creduto.

In Europa, tuttavia, la chiesa la etichettava come eresia e mise al rogo alcune sospette praticanti di magia.

PRIMA: Gli schiavi israeliti costruirono le piramidi

lavoratori delle piramidi

ADESSO: Furono gli egiziani a costruirsele da soli

Alcuni ritrovamenti archeologici hanno scoperto che gli egiziani si fossero costruiti le priamidi da soli. I lavoratori venivano presi dalle famiglie più povere dal nord e il sud del paese ma erano altamente rispettati, guadagnandosi le cripte più vicine alle piramidi e anche dei funerali dignitosi. Gli schiavi non sarebbero mai stati trattati con altrettanto rispetto. Fine della storia.

PRIMA: Il Brontosauro era un dinosauro

ADESSO: Era una combinazione del Apatosaurus e del Camarasaurus

brontosauro

I brontosauri tecnicamente non sono mai esistiti. L’errore nacque da una disputa nota come la “guerra delle ossa” tra due paleontologi in competizione tra di loro. Uno aveva scoperto uno scheletro a cui mancava la testa, chiamandolo Apatosaurus, e usò la testa di un altro dinosauro per completare il puzzle, chiamato Camarasaurus.

Quando due anni dopo l’altro ricercatore scoprì un altro scheletro di Apatosaurus, solamente questa volta più completo di quello precedente scoperto dal rivale, e per far sua la scoperta lo chiamò Brontosaurus.

PRIMA: Mancano le prove del nostro collegamento con la specie dei primati

ADESSO: Abbiamo trovato “Ida”

Ida rappresenta un punto di svolta critico nella storia dell’evoluzione della nostra specie.

ida fossile

Nel 2009 il paleontologo Jorn Hurum e il suo tema scorprirono questo fossile antico 47 milioni di anni in Germania in conidzioni pressoché perfette.

Questo ritrovamento ha segnato il punto di raccordo tra i primati alti come le scimmie e gli umani con i loro antenati più distanti più simili a dei lemuri.

Classificata come Darwinius masillae, questo scheletro presenta pollici opponibili, l’assenza di artigli, e degli arti abbastanza corti. La sua scoperta ha riempito un vuoto nella linea temporale ed evoluzionistica.

britney gallivan

PRIMA: Piegare un foglio di carta sette volte su se stesso è matematicamente impossibile

ADESSO: Il record è di 11

Una studentessa liceale, Britney Gallivan, si è voluta opporre a questa credenza popolare.

Insieme ad altri volontari ha comprato un rotolone di carta igenica riuscendo a piegarlo ben 11 volte. Ha anche sviluppato un’equazione a supporto del suo esperimento E la scienzia è rimasta a guardare.

PRIMA: La muraglia cinese è l’unica costruzione dell’uomo visibile dallo spazio

ADESSO: Diversi luoghi costruiti dall’uomo sono visibili dallo spazio

Per quanto non sia mai stata una verità fondata, questa credenza risale fino al 1938. Ci ha pensato un astronauta cinese a sfatare il mito nel 2003, ammettendo di non riuscire a vedere la Grande Muraglia dallo spazio.

grande muraglia dallo spazio

Nel frattempo sono emerse anche altre foto e si possono effettivamente notare alcuni tratti della Muraglia ma confrontati con altre opere dell’uomo alla stessa distanza e sotto le stesse condizioni di visibilità, si è constatato che non è l’unica costruzione visibile dallo spazio.

PRIMA: Esistevano cinque (o tre) regni della vita in natura

ADESSO: Potrebbero essercene addirittura otto

A seconda dei casi, a scuola è sempre stato generalmente insegnato che esistono circa tre regni della vita in natura: gli animali, le piante e i batteri; o cinque includendo anche i funghi e i protisti.

regni della vita

Ad ogni modo, la classificazione da allora si è espanse. Più specie vengono trovate più diviene complicato classificare la vita: adesso abbiamo anche gli archei e gli eubatteri.