15 feb 2018 12:25

COSE MAI VISTE: UNA TRANS (NATA UOMO) ALLATTA PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, GRAZIE ALLA TERAPIA ORMONALE - IL CASO A NEW YORK: LA TRANS SI È PRESENTATA AL MOUNT SINAI HOSPITAL DICENDO CHE LA COMPAGNA NON VOLEVA ATTACCARE AL SENO IL FIGLIO APPENA NATO. CON FARMACI PER INDURRE LA LATTAZIONE E UN TIRALATTE, I MEDICI SONO RIUSCITI A FARLE PRODURRE ABBASTANZA DA NUTRIRE IL FIGLIO PER SEI MESI