CRACCO, MA QUANTO CI COSTI? - POLEMICHE PER I PREZZI DEL NUOVO RISTORANTE DEL TELE-CHEF IN GALLERIA A MILANO - ECCO QUANTO CI VUOLE PER DEGUSTARE IL SUO MENU’ - VIDEO!

Da http://video.ilmessaggero.it

il ristorante di carlo cracco in galleria a milano

Carlo Cracco ha affermato di voler lasciare la tv per dedicarsi al suo nuovo esclusivo ristorante a Milano. Che sia uno chef stellato, rinomato, apprezzato nell’ambiente e persino molto affascinante, è cosa ben nota, ma Cracco è anche avvezzo alle polemiche e ora che ha aperto l’esclusivo ristorante ‘In galleria’ a Milano, il ricercato menù viene continuamente passato in rassegna da avventori più o meno esperti. Ecco qualche prezzo del menù offerto dall'ex giudice di Masterchef... Fioccano le polemiche.

il ristorante di carlo cracco in galleria a milano il ristorante di carlo cracco in galleria a milano fabio fazio alla presentazione del ristorante di cracco in galleria il ristorante di carlo cracco in galleria a milano il ristorante di carlo cracco in galleria a milano il ristorante di carlo cracco in galleria a milano il ristorante di carlo cracco in galleria a milano il ristorante di carlo cracco in galleria a milano il ristorante di carlo cracco in galleria a milano