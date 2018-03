LA CRIMINOLOGA INFINOCCHIATA DAI CRIMINALI: DERUBATA ROBERTA BRUZZONE! LA SUA AUTO ERA PARCHEGGIATA IN ZONA AXA, A ROMA, QUANDO QUALCUNO HA SPACCATO IL VETRO E PORTATO VIA LA BORSETTA CHE AVEVA LASCIATO ALL'INTERNO DEL VEICOLO

Rachele Nenzi per www.ilgiornale.it

ROBERTA BRUZZONE

Roberta Bruzzone vittima di un furto. La criminologa - nota anche per le sue apparazioni in tv - è stata derubata da ignoti.

IL FURTO

La sua auto si trovava parcheggiata in piazza Eschilo, all’Axa a Roma quando individui non ancora indentificati hanno pensato bene di spaccare il vetro e portare via la borsetta che l'opinionista televisiva aveva lasciato all'interno del veicolo.

roberta bruzzone

La psicologa forense ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che, grazie a dei controlli effettuati subito dopo i fatti hanno consentito alla Bruzzone di recuperare il cellulare che i malviventi avevano abbandonato in un cespuglio poco lontano al luogo del crimine, come riporta Leggo. Purtroppo il resto della refurtiva non è stato recuperato.

ROBERTA BRUZZONE