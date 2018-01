CRONACA VERA - DODICI CAMMELLI SONO STATI SQUALIFICATI DA UN CONCORSO DI BELLEZZA IN ARABIA SAUDITA DOPO CHE I LORO PROPRIETARI HANNO CERCATO DI MODIFICARE LABBRA E NASO CON IL BOTOX! - ALLA GARA PARTECIPANO 30 MILA ESEMPLARI E 300 MILA SPETTATORI

Dodici cammelli pregiati sono stati squalificati da un concorso di bellezza in Arabia Saudita dopo che i loro proprietari hanno cercato di modificare il loro bell'aspetto con Botox. Migliaia di cammelli hanno sfilato al King Abdulaziz Camel Festival per essere giudicati sulle loro labbra e gobbe formose.

Ma i giudici sono intervenuti quando hanno scoperto che alcuni proprietari avevano barato nel tentativo di vincere i premi in denaro. Il festival, che prevede anche corse di cammelli e degustazioni di latte di cammello, ha un montepremi di $ 57 milioni (£ 40 milioni). Ali Al Mazrouei, il figlio di un grande allevatore degli Emirati, ha detto che il Botox è stato usato per le labbra, il naso e persino la mascella, riporta il sito web di The National.

