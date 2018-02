CRONACA VERA - È MORTO IN OSPEDALE A BRESCIA UN BAMBINO DI OTTO ANNI DI ORIGINI PAKISTANE CHE, DOPO ESSERE STATO RIMPROVERATO DAI GENITORI, SI È CHIUSO IN CAMERA E SI È IMPICCATO CON UNA SCIARPA FISSANDOSI A UN ARMADIO

(ANSA) - È morto la scorsa notte agli Spedali Civili di Brescia un bambino di otto anni che ieri dopo pranzo, dopo essere stato rimproverato dai genitori, si è chiuso in camera e si è impiccato con una sciarpa fissandosi a un armadio. A trovarlo è stata la madre quando il cuore del bambino si era già fermato. Rianimato e portato in ospedale è deceduto nella notte. È accaduto a Travagliato, in provincia di Brescia, in una famiglia pakistana.