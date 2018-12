10 dic 2018 10:04

CRONACHE ITALIANE - IN PROVINCIA DI SALERNO UNA 61ENNE FA FINTA DI ESSERE ANALFABETA PER NON PAGARE L'INGIUNZIONE DI 2409 EURO - AL MESSO CHE SI È PRESENTATO A CASA SUA CHIEDENDOLE UNA FIRMETTA SULLA CONSEGNA, LA DONNA HA RISPOSTO: “MI SPIACE MA NON SO LEGGERE E NON SO SCRIVERE, PERCIÒ SCUSATEMI, MA NON POSSO FIRMARE NIENTE...” - IL MESSO LE HA CREDUTO, IL GIUDICE NO. E ORA…