CRONACHE DAL PAESE MAIALE - LA PORNOSTAR AMANDHA FOX RACCOGLIE FONDI PER IL VICENZA CALCIO - CONDANNATO A TRE ANNI DON GIOVANNI BONGLIO, IL SACERDOTE CHE PALPEGGIO’ UN RAGAZZO SUL TRAM - LA BATTAGLIA DEI MALATI DI SLA PER AVERE “L’ASSISTENTE SESSUALE”: “ABBIAMO DIRITTO AL PIACERE”

1 - MALATO DI SLA: SENZA L’ASSISTENTE SESSUALE NEGATO IL DIRITTO AL PIACERE

Da http://www.secoloditalia.it/

Dal 2010 quotidianamente il suo fisico fronteggia la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) ma nonostante la malattia Marco Pedde, 49enne di Nuoro, si è mantenuto attivo finché ha potuto e ora denuncia un diritto negato alle persone nelle sue condizioni: quello alla sessualità. “In Italia – spiega Marco Pedde all’Ansa – nonostante la convenzione dell’Onu per i diritti dei disabili alla sessualità, di cui il nostro Paese è firmatario, la legge non è stata ancora applicata”. “In Italia a differenza di altri Paesi questo è un argomento tabù.

la protesta dei malati di sla a roma

Per me non lo è: ne parlo con le mie amiche, con le mie sei sorelle, con la mia anziana madre, con mio figlio di 12 anni, tutti appoggiano la mia battaglia. Il bisogno sessuale – argomenta Marco – deve essere messo alla stregua di qualsiasi altro bisogno per un disabile.

Poter accedere al ‘piacere’ fa bene alla mente, ma è indispensabile la figura dell’assistente sessuale: la sessualità non deve essere circoscritta alle mere attività sessuali, ma include l’erotismo, la sensualità e la dimensione affettiva che comporta l’esperienza del contatto fisico. In Italia ci sono persone formate per questo, ma le Asl non assumono le professioniste – racconta ancora – Altri malati come me stanno facendo la battaglia e lo facciamo anche per tutte quelle persone che per motivi diversi non sollevano la voce ma sentono l’esigenza di vedersi riconosciuto questo diritto”.

2 - PALPEGGIO’ UN RAGAZZO SUL TRAM, PRETE CONDANNATO

http://www.gazzettadelsud.it

molestie

Colpevole. Ma in “forma lieve”. In ogni caso condannato a tre anni di reclusione per quella

brutta storia di palpeggiamenti sul tram ai danni di una ragazzino che tornava a casa da

scuola, era l’ottobre del 2014. Ecco la pena decisa nel tardo pomeriggio di ieri per il 57enne sacerdote messinese don Giovanni Bonglio, dai giudici della prima sezione penale presieduta da Massimiliano Micali, dopo un processo durato quattro anni, tra rinvii e colpi di scena.

Tre anni di reclusione è la stessa pena che aveva richiesto l’accusa all’udienza scorsa, ma se non fosse stata riconosciuta la “forma lieve” degli abusi sessuali da parte dei giudici, don Bonglio avrebbe subito una condanna molto più dura, che poteva spingersi no

a 10 anni. Ieri quindi l’atto finale del processo di primo grado. Il sacerdote è stato assistito

amandha fox 9

dall’avvocato Antonio Centorrino, mentre il ragazzo e i familiari, costituiti parte civile nel

procedimento, sono stati rappresentati dall’avvocato Giovambattista Freni.

3 - LA PORNOSTAR RACCOGLIE FONDI PER LA SQUADRA DI CALCIO FALLITA

http://www.ticinonews.ch

Molti appassionati di calcio si ricorderanno certamente dell'epoca d'oro del Vicenza, che alla fine degli anni '90 dalla serie C si è ritrovato in pochi anni a lottare per la Coppa Uefa. Purtroppo, dopo quella parentesi gloriosa è cominciato un inesorabile declino, con il club che lo scorso 18 gennaio è stato dichiarato fallito. Tuttavia esiste ancora una possibilità di salvarlo, se il curatore fallimentare Nerio De Bortoli riuscìrà a tutelare i creditori e trovare un modo per pagare gli stipendi dei calciatori, che intanto si sono resi disponibili a terminare il campionato in corso, nella serie C italiana.

amandha fox 8

In soccorso al club veneto anche la pornostar Amandha Fox, che ha deciso di devolvere il 10% del suo calendario, ad altissimo contenuto erotico, alla squadra. Un aiuto molto gradito dai fan biancorossi, che non mancano di ringraziare l'attrice hard sul suo profilo Instagram...

amandha fox 6