IL CULO E' POTERE - IN COSTA D'AVORIO HA SUCCESSO UNA DONNA CAPACE DI FERMARE IL TRAFFICO CON I SUOI 152CM DI SEDERE E 94 KG DI PESO - IL SUO OBIETTIVO E' DI SCALZARE KIM KARDASHIAN DAL REGNO DI CULONIA BABILONIA - LA TIPINA ASSICURA: “È TUTTO NATURALE” (FOTO)

DAGONEWS

eudoxie yao

È la risposta africana allo strapotere delle Kardashian. Eudoxie Yao, di Abidjan in Costa d’Avorio, esibisce fieramente le sue misure estreme. La donna sostiene di non avere mai subìto interventi di chirurgia cosmetica e di essere 100% naturale. In realtà, ammette, ha un debole per Kim Kardashian e vorrebbe emularne il successo.

Non ha idea di quale taglia porti, perché si fa confezionare tutti i vestiti su misura ma il suo sedere misura la bellezza di 152cm e sostiene di dovere tutte le sue curve a una buona genetica.

La modella, che non ha voluto rivelare l’età, pesa 94kg e non ha nessuna intenzione di mettersi a dieta, dicendosi fierissima delle sue misure.

