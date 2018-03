CULO E CAMICIA – “SPY” FOTOGRAFA MASSIMO GILETTI E FABRIZIO CORONA INSIEME A MILANO - I DUE, AMICI DA MOLTI ANNI, STANNO PROGETTANDO UN LAVORO INSIEME O E’ SOLO UN CONTATTO PER PORTARE “FURBIZIO” IN TV A “NON E’ L’ARENA”?

Massimo Giletti e Fabrizio Corona

Anticipazione stampa da “Spy”

Il settimanale Spy pubblica in esclusiva nel numero in edicola da venerdì 23 marzo le immagini del sorprendete incontro, avvenuto a Milano, tra Massimo Giletti e Fabrizio Corona. Il giornalista e l'ex re dei paparazzi si sono incontrati davanti a un locale in centro a Milano e hanno passato diversi minuti a conversare.

I due sono amici da molti anni, ma l'incontro potrebbe anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di Corona, con una intervista dai contenuti fortemente emotivi, o, come rivela Spy, addirittura per un programma insieme.

Massimo Giletti e Fabrizio Corona

Progetti che per ora non si possono ancora realizzare perché Corona, per ordine dei giudici, non può rilasciare interviste, postare sui social o telefonare se non agli avvocati e ai famigliari pena la revoca della libertà. Corona deve discutere ancora dinanzi al Gip del tribunale di Milano la revisione dei termini della libertà, solo allora capiremo se “Non è l'Arena” riaprirà i battenti con un “Corona contro tutti”.