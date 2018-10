Cosmo Frank per "www.cosmopolitan.com"

1. La sua capacità polmonare è limitata. Durante il cunnilingus, puoi startene seduta sulla sua faccia solo per un tot di tempo prima che lui debba riemergere in cerca d'ossigeno. Non te la prendere con lui se occasionalmente si deve fermare per prendere una boccata d'aria tra un viaggetto e l'altro là sotto.

Ammettiamolo, se uno qualunque di voi dovesse scegliere tra far provare l'orgasmo al compagno e il non soffocare, sai bene quale opzione sceglieresti tu.

2. Prendersi cura del tuo giardino segreto è compito tuo. Nella stragrande maggioranza dei casi, agli uomini interessa poco o nulla dello stato generale del tuo pube, ma credo che tutti possiamo ammettere che ritrovarsi la bocca piena di peli non sia sempre la cosa più sexy a cui poter ambire a a letto.

3. Sentiti libera di fornirgli indicazioni. Prendilo per i capelli e fagli fare la visita guidata. Non gli darà fastidio se gli insegni le basi.

4. Per favore, getta la spugna se ti rendi conti che non porterà a nulla. Devi sapere, in cuor tuo, se non esiste alcuna possibilità che riuscirà a farti raggiungere l'orgasmo. Se non ne sei assolutamente sicura, lascialo provare ancora, ma il cunnilingus va avanti da due ore, e l'unica cosa ad aver lubrificato la tua vagina finora sono le sue lacrime, allora fagli sapere che non sta funzionando.

5. Con parole tue. A volte può essere difficile dirgli se vuoi che sposti la mano sotto il tuo fondoschiena o giocherelli con il tuo ano. Vuoi che ti pizzichi i capezzoli? Perché continui ad afferrargli le mani e spostarle di qua e di là? Dì quello che vuoi e basta, soprattutto quando la sua bocca è impegnata e non può chiedere.

6. Fai del tuo meglio per non sentirti imbarazzata. Comportati come se non foste lì. Se ti va, gioca con i tuoi capezzoli (per favore, fa' che ti vada). Fai quello che ti senti di fare. State condividendo un obiettivo comune, qui. In più, la sua lingua è nella tua vagina – siete entrambi ugualmente a disagio.

7. Fai un cenno quando stai per venire. Avrà bisogno di tenersi forte, perché deve prepararsi alla possibilità che tu possa dargli una botta sulle orecchie con le cosce o schiacciargli la testa come un melone finché non hai finito.

