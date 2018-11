CURIA PALLIATIVA – ALLA DIOCESI DI NAPOLI NON È PIACIUTO IL PARTY SATANICO DI HALLOWEEN NELLA CHIESA DI SAN GENNARO ALL’OLMO – LA LETTERA DI SCUSE DELLA FONDAZIONE GIAMBATTISTA VICO, CHE GESTISCE L’EDIFICIO, NON È BASTATA, E LA CURIA REVOCA IL COMODATO. LA FURIA DI CRESCENZIO SEPE

Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera”

La lettera spedita dalla Curia alla Fondazione Giambattista Vico è già arrivata a destinazione. È la comunicazione della revoca immediata del comodato d' uso concesso vent' anni fa per la gestione della chiesa di San Gennaro all' Olmo, nel centro antico di Napoli, ai piedi di San Gregorio Armeno. Ed è l' epilogo inevitabile di una notte sbagliata: la notte del 31 ottobre, quando le navate e l' altare cinquecentesco e perfino i confessionali sono diventati teatro di una festa in stile Halloween, con tanto di partecipanti truccati come si usa in quest' occasione, e pure di angolo bar e dj.

Probabilmente, come ha sostenuto nella sua lettera di scuse al cardinale Sepe il presidente della Fondazione Vico Vincenzo Pepe, persona seria che per quella chiesa ha fatto tantissimo, tutto è nato da un equivoco. La serata doveva essere dedicata a un evento teatrale, una rappresentazione incentrata sui martiri della rivoluzione del 1799 e su Eleonora Pimentel Fonseca, e non sarebbe stato certamente il primo appuntamento del genere.

Pur appartenendo alla Curia, infatti, la chiesa di San Gennaro all' Olmo, come tante a Napoli e in altre città d' Italia, era stata affidata a una gestione esterna perché da tempo non utilizzata più per funzioni religiose. Quando vent' anni fa si fece avanti la Fondazione intitolata al filosofo che proprio in quella chiesa venne battezzato, a Largo Donnaregina, sede degli uffici arcivescovili, non ebbero difficoltà ad accoglierne la richiesta.

E fino al 30 ottobre scorso non era mai accaduto nulla che potesse far pentire di quella decisione. Anzi, l' antico monumento era in uno stato di totale abbandono, ed è stato rimesso a nuovo, era un luogo inaccessibile e praticamente sconosciuto agli stessi napoletani, ed è stato riaperto alla città, accogliendo eventi culturali e anche mondani ma sempre adeguati all' ambiente circostante.

Organizzare una rappresentazione teatrale proprio nella notte di Halloween, invece, si è rivelata una pessima idea. Forse è vero, come sostengono gli organizzatori, che chi ha partecipato ha frainteso, ha creduto di andare a una festa un po' horror e si è regolato di conseguenza, sia nella scelta del look che in quella dei drink. Mettiamoci poi la non felicissima messa in scena (questa però prevista dal copione teatrale) di una impiccagione proprio sull' altare, e la frittata è stata completa.

Perché sarà anche vero che Pepe, come ha dichiarato al Mattino , quando ha saputo quello che stava succedendo si è precipitato in chiesa e ha cacciato i mercanti dal tempio, ma ormai stavano lì da ore e di foto da postare sui social ne avevano già abbastanza. Perché sempre lì si torna: ai social. Quando le immagini della serata - ragazze sedute sull' altare, selfie di coppia e confessioni simulate - sono comparse su Facebook e Instagram la vicenda è diventato «un caso». E non solo mediatico. Questa storia è infatti finita anche in un fascicolo, già aperto in Procura, sull' uso improprio dei monumenti a Napoli.

Il primo a porre la questione della revoca della concessione è stato padre Eduardo Parlato, direttore dell' ufficio dei Beni culturali della Curia. E, pur senza una nota ufficiale, lo stesso cardinale Sepe l' ha presa malissimo. Quindi a nulla è servita la lettera di scuse inviatagli da Pepe.

Gli accordi del comodato erano chiarissimi: in chiesa potevano essere organizzati eventi di vario tipo ma sempre consoni al luogo e rispettosi della sua originaria funzione. E la notte di Halloween, che celebra le tenebre, non ha molto a che fare con la religione cattolica. Anche se la chiamano festa.

