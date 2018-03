CURVE DA OSCAR (DEL PORNO!) – LA SUPER BOMBASTICA ANGELA WHITE SBANCA AGLI “AVN AWARDS” VINCENDO 14 NOMINATION (RECORD ASSOLUTO) E SPIEGA COME I FILM PER ADULTI L’ABBIANO AIUTATA A ACCETTARE IL SUO CORPO E LA SUA CICCIA (VIDEO HOT)

DAGONEWS

angela white

“Finalmente vengono celebrate le mie curve”: Angela White, la più famosa pornostar australiana, ha commentato così il suo successo inaspettato agli “Oscar del Porno.”

Durante la 35ma edizione degli ‘Adult Video News Awards” a gennaio, l’attrice infatti si è portata a casa ben 14 premi, stabilendo il record assoluto nella storia degli AVN Awards.

In un’intervista per il sito news.com.au ha raccontato come fare la pornoattrice per lei sia simile a essere un' “atleta sessuale” e di “amare molto la sua professione.”

Con 2.5 milioni di follower su Instagram, secondo Angela sarebbe proprio questa sua "passione" per il lavoro a farla spiccare sulle sue colleghe:

“La mia passione per il porno è ciò che mi rende una buona produttrice, regista e attrice. I fan vogliono sentire una connessione più reale possibile allo schermo e se gli artisti non sono pienamente coinvolti nella scena, lo percepiscono subito.”

angela white 9

Pur essendo una media difficile da stabilire, White sostiene che le attrici guadagnino tra i 1200-1800 Euro a scena, anale escluso:

“Guadagno 1800 euro a scena, ma se è prevista pure la penetrazione anale il prezzo può salire molto. Più la scena è complessa e maggiore è il numero di attori coinvolti, più aumentano le mie tariffe .”

Dopo essere stata criticata a lungo per il modo in cui esprimeva la sua sessualtà da giovane, venendo insultata e chiamata “lesbica” o “troia” – una volta ha perfino ricevuto un pugno in faccia – la White racconta come il porno le abbia cambiato la vita:

angela white 7

“Per me il porno è stato il primo posto dove ho sentito che il mio corpo veniva rappresentato in maniera positiva e dove ho visto per la prima volta che il sesso tra più persone e di generi diversi venisse accettato e promosso.”

angela white 8

“Sento una forte appartenenza a quest’industria. Le persone con cui lavoro vedono il sesso, la sessualità e la creatività sessuale nel nui stessi modo e non riuscirei a pensare a un altro ambiente in cui potrei lavorare.”

