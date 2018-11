13 nov 2018 20:16

DACCI OGGI LA NOSTRA PORNO PROF QUOTIDIANA – UN’INSEGNANTE 29ENNE È STATA ARRESTATA PER AVER AVUTO UNA “RELAZIONE INAPPROPRIATA” CON UNO STUDENTE MINORENNE – IL RAGAZZINO SI VANTAVA DI AVER "FATTO COSE” CON LEI, CHE LO FACEVA SEDERE IN CATTEDRA DANDOGLI TUTTE LE ATTENZIONI – QUANDO È FINITA IN MANETTE, LA DOCENTE HA NEGATO, MA SUL SUO CELLULARE C’ERANO MESSAGGI E FOTO HOT…