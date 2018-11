DAGO SPIEGA IL RAPPORTO TRA SALVINI E ISOARDI: “MATTEO STA USANDO ‘IL METODO METADONE’: DOPO UNA ROTTURA NON PUOI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO ABBASSARE LA SARACINESCA. DEVI FAR COMPRENDERE ALLA DONNA CHE È MEGLIO NON FARSI DEL MALE. SERVE UN ADDIO LENTO SENZA RIPERCUSSIONI MEDIATICHE E POST PERICOLOSI SU INSTAGRAM…SALVINI È IN CORSA POLITICA AL MASSIMO E NON SI PUÒ CERTO PERMETTERE UNO STOP CAUSATO DAL SUO PRIVATO...”

Gabriella Sassone per “Il Tempo”

ROBERTO DAGOSTINO MAURIZIO COSTANZO SHOW

La storia “presidenziale” tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la conduttrice de “La prova del cuoco” dagli occhi smeraldo Elisa Isoardi sta appassionando gli italiani più di una telenovelas. Soprattutto dopo il colpo di scena (e nostro scoop) di lunedì quando Salvini si è dileguato dal Quirinale e dal dinner con l’emiro del Qatar per raggiungere stretto nel suo smoking preso in affitto la bella Elisa che presentava una serata di gala all’Hotel Flora in via Veneto.

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI ALLA CENA DI GALA DI ALIS

I due (ex) fidanzati si son ritrovati vicini vicini allo stesso tavolo, entrambi con gli occhi di nuovo sbrilluccicanti. Nessuna tensione, nessun nervosismo: tra loro sembrava tutto come una volta. Prima della rottura, del selfie provocatorio di lei e della risposta piccata di lui.

Si son lasciati? Si son ripresi? Hanno fatto pace? Lo abbiamo chiesto ad alcuni personaggi doc. “Secondo me, a naso, non c’è nessun ritorno di fiamma. Salvini ha capito che bisogna essere più malleabili: non si può chiudere una storia di 4 anni col silenzio. Deve essere carino e gentile per non innescare in lei quella rabbia che può scatenare vendette e rivincite”.

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI

Così esordisce il vate del gossip, il papà di Dagospia Roberto D’Agostino, che si è appena ritrovato con Salvini sul palco del “Maurizio Costanzo Show”. Secondo Dago Matteo sta usando “il metodo metadone: dopo una rottura sentimentale non puoi da un momento all’altro abbassare la saracinesca. Devi sostituire la droga dell’amore col metadone, ovvero far comprendere alla donna che è meglio non farsi del male. Serve un addio lento senza ripercussioni mediatiche e post pericolosi su Instagram. Ecco perché lui è stato carino presentandosi alla cena dove non era atteso: lei avrà goduto, sentendosi ancora la first lady”. Conclude Dago: “In questo momento Salvini è in corsa politica al massimo e non si può certo permettere uno stop causato dal suo privato”.

salvini isoardi

“Salvini e Isoardi? Mi ricordano il gatto e il topo, ma non ho ancora capito chi è il gatto”, risponde Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”. “Su questa storia ci sono due scuole di pensiero: la prima dice che tra loro sia finita e strafinita; la seconda che stiano ancora insieme. Io credo che la reciproca attrazione non sia ancora spenta da come si stuzzicano: lei mette i selfie e lui risponde.

C’è molto fuoco che cova sotto la cenere: potrebbe scoppiare un incendio da far bruciare le tovaglie. Come giornalista prendo atto di quello che dicono loro. Lei dice che è finita, ma vai a crederci! A tutti e due conviene stare in stand by: se lui è innamorato e lei è ancora presa conviene non esprimersi più di tanto in attesa di sviluppi futuri.

matteo salvini and friends

Devo però constatare che è la prima volta che abbiamo un politico che se ne fotte alla grandissima di quello che può pensare la gente. Quando uscì la paparazzata di lei che baciava un altro a Ibizia, Salvini disse che erano fatti loro e che li avrebbero risolti loro. Nessun politico l’ha mai fatto”.

Dulcis in fundo, che ne pensa la sempreverde Sandra Milo, 85 arzilla come una ragazzina, che nella sua vita ha amato anche un Premier come Bettino Craxi? “Mi sembrano una bella coppia. Sono molto forti tutti e due, quindi molto forti saranno gli scontri che hanno. La loro mi sembra più una passione che amore. Ma come fai a giudicare, non li conosco! Spero che trovino una scelta ottimale che soddisfi entrambi: se non stanno più bene insieme è inutile rincollare i cocci.

LA FOTO CON CUI LA ISOARDI HA MOLLATO SALVINI

Per un politico non è facile trovare una compagna: sono così occupati e gravati dagli impegni istituzionali; per lei è più facile perché è più libera. Infatti mi ha colpito molto Salvini nel programma “Alla lavagna!” quando ha detto ai ragazzini della scuola “Vi sconsiglio di fare il mio mestiere da grandi!”. Lo capisco è un grande impegno e sacrificio”.

striscia la notizia salvini isoardi 2