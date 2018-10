DAJE DE TACCO - UNA DONNA E LE SUE DUE FIGLIE SONO STATE MULTATE A VICENZA PERCHÉ, PASSEGGIANDO CON LE LORO SCARPE COL TACCO, FACEVANO TROPPO RUMORE – I VICINI PRIMA SI SONO RIVOLTI ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, POI HANNO DENUNCIATO LA FAMIGLIA E...

Franco Grilli per www.ilgiornale.it

Camminare su e giù per casa con i tacchi a spillo è costato una bella multa a tre donne di Vicenza. Veniamo ai fatti. Le protagoniste della vicenda sono madre e figlie residenti in viale Margherita. Qui erano solite camminare per casa con ai piedi zoccoli o scarpe coi tacchi. Il risultato? Tanto rumore e disturbo per i vicini del piano di sotto, esasperati da una situazione che si protraeva ormai da ben quattro anni.

In passato, l’amministratore di condominio aveva cercato di metterci una pezza, richiamando la donna e le sue due figlie, che però non hanno proprio dato retta né all’invito, né alle lamentele. E così gli inquilini del piano sottostante si sono trovati "costretti" a sporgere denuncia per disturbo delle occupazioni e della quiete, come scrive il Corriere del Veneto. E la sanzione è arrivata: la famiglia è stata condannata a pagare una salata multa da 500euro. Ora pare che i tacchi siano stati riposti nella scarpiera, per la gioia dei vicini.

