DAMMELA! A MILANO UN MAROCCHINO DI 32 ANNI SPEZZA LA GAMBA A UNA CONNAZIONALE 24ENNE CHE SI ERA RIFIUTATA DI FARE SESSO DOPO UNA NOTTE DI SBALLO A BASE DI ALCOL E DROGA - L’UOMO E’ STATO ARRESTATO GRAZIE ALLA SEGNALAZIONE DI UN’ALTRA RAGAZZA CHE ERA CON LA COPPIA

Claudio Cartaldo per www.ilgiornale.it

violenza contro donne

L'ha picchiata talmente forte tanto da fratturarle tibia e perone della gamba destra. La violenza cieca di un marocchino di 32 anni si è abbattuta su una connazionale 24enne dopo una notte di sballo a base di alcol e droga nel quartiere Corvetto alla periferia di Milano.

L'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine ed è stato arrestato con l'accusa di violenze aggravate. La storia, come riporta Milano Today, è stata ricostruita dagli agenti della questura meneghina arrivati sul posto dopo che la ragazza e un'amica hanno chiamato i soccorsi.

SESSO VIOLENZA

La due giovani erano con il pregiudicato marocchino a passare una serata quando, dopo aver consumato per tutta la notte alcol e stupefacenti, l'uomo avrebbe iniziato a fare avances alla ragazza. Intorno a mezzogiorno della mattina successiva le violenze: nell'appartamento di via Bessarione il pregiudicato aveva tentato di avere un rapporto sessuale con la connazionale. Al suo rifiuto l'avrebbe colpita con forza, spezzandole la gamba. La donna è allora scappata con l'amica e si è rifugiata in strada, dove ha chiamato il 118 e le forze dell'ordine.