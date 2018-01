I DATI DI PORNHUB MOSTRANO CHE È SUCCESSO QUALCOSA DI INCREDIBILE (MA COMPRENSIBILE) DOPO IL FALSO ALLARME DI UN MISSILE CHE STAVA PER ABBATTERSI SULLE HAWAII...

DAGONEWS

È una domanda ipotetica che viene rivolta a tutti prima o poi nella vita – cosa fareste se sapeste di avere ancora poche ore a disposizione da vivere?

schermata 2018 01 18 alle 19.01.15

Quando la settimana scorsa gli abitanti delle Hawaii sono stati avvertiti per messaggio che stavano per essere gli obiettivi di un attacco missilistico, le persone sono corse nei loro rifugi e nelle cantine come ci si aspetterebbe da chiunque.

Ma rivoltando la domanda, “cosa fareste se invece scopriste che era tutto falso?" la risposta è appena stata scoperta: masturbarsi furiosamente.

Pornhub ha pubblicato i dati che mostrano l’immediato impatto sulla loro rete nel dopo minaccia, in cui circa l’80% del traffico proveniva dalle isole hawaiiane.

missile

Dati pornhub