Estratto dell’articolo di Nadia Ferrigo per “la Stampa”

Miei i dati, mio il guadagno. Se sono il proprietario della più o meno vasta mole di informazioni sparse tra social network, motori di ricerca e carte fedeltà, perché mai non dovrei essere proprio io a intascare la parte che mi spetta? L' idea è semplice, e per questo accattivante.

(…) Ma è davvero così semplice entrare a far parte dell' economia dei big data? Non proprio. E il guadagno, tanto sbandierato, è in realtà irrisorio. CitizenMe e Datacoup sono tra le prime start-up a proporsi come mediatori tra utenti e aziende a caccia di dataset. Ma senza grandi risultati.

«Tutte le app che puntano alla monetizzazione dei dati hanno lo stesso difetto - spiega Carlo Blengino, avvocato penalista esperto di diritto delle nuove tecnologie, copyright e data protection -. Il loro business model è basato sul tentativo di sostituirsi ai grandi provider come Google e Facebook, che hanno fatto la loro fortuna sul dare un servizio gratuito in cambio dei nostri dati. Ma anche con ottime campagne di marketing, è difficile che da soli riescano a stare in piedi. I numeri sono troppo piccoli».

Vero è che il Data è il petrolio del nostro tempo, ma solo se è Big. Anche se siamo sempre connessi, raccontiamo tutto quel che ci capita e quel che desideriamo tra acquisti su Amazon, stories su Instagram e cuoricini su Twitter, da soli valiamo poco o niente. Difficile ipotizzare una cifra, ma si resta nell' ordine di pochi euro al mese. Datacoup per esempio garantisce ai suoi utenti un ritorno di circa un dollaro e mezzo, ma è un valore medio. Molto dipende anche dalla capacità di acquisto: più possiamo spendere, più valiamo. (…)

(…) Si moltiplicano pure le applicazioni - cashKarma Surveys, Setter e SmoothPay, per citarne alcune - che promettono sconti e bonus in cambio di risposte a sondaggi brevi. Basta rispondere a qualche domanda su gusti e preferenze.

La novità del mercato italiano è Weople, sviluppata dalla start up milanese Hoda di Silvio Siliprandi, con l' obiettivo di «aiutare le persone ad avere il controllo delle proprie informazioni personali e consentire di ottenere un riconoscimento economico per i dati che scelgono di investire». Una sorta di banca dati virtuale, articolata in cassette di sicurezza. Con Facebook, Twitter e Instagram si guadagnano 20 Wecoin, altri 15 per ogni carta fedeltà, che contribuiranno a concorrere a delle vincite con estrazione. (…)

