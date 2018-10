9 ott 2018 12:57

DIABETE, LA PANDEMIA DI DOMANI - DAL 2000 AL 2017, LA PREVALENZA È PASSATA DAL 4,6 AL 9,1 PER CENTO, PER UN TOTALE DI 425 MILIONI DI PERSONE CON DIABETE NEL MONDO, LA METÀ NON DIAGNOSTICATE - DI QUESTI, QUATTRO MILIONI SONO GLI ITALIANI, SESSANTA GLI EUROPEI. CON PREVISIONI IN AUMENTO, SOPRATTUTTO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO