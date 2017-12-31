DIAMO INIZIO ALLA FESTA! I CIELI DI SEUL, BANGKOK E SIDNEY SI ILLUMINANO PER LE CELEBRAZIONI DEL NUOVO ANNO CON SPETTACOLARI GIOCHI PIROTECNICI MENTRE IL RESTO DEL MONDO SI PREPARA A SFANCULARE L'ORRIBILE 2017-
DIAMO INIZIO ALLA FESTA! I CIELI DI SEUL, BANGKOK E SIDNEY SI ILLUMINANO PER LE CELEBRAZIONI DEL NUOVO ANNO CON SPETTACOLARI GIOCHI PIROTECNICI MENTRE IL RESTO DEL MONDO SI PREPARA A SFANCULARE L'ORRIBILE 2017-
PRIMA DEL CENONE E DELLO ZAMPONE, ECCOVI UNA BELLA “OROSCOPATA” DI FINE ANNO - SEGNO PER SEGNO, VI RIFILIAMO LE PREVISIONI DI BRANKO, PAOLO FOX E SIMON & THE STARS - SOLDI, AMORE, SALUTE: CHI DEI TRE "MAMMASANTISSIMA" DELLE STELLE CI PRENDERA’ DI PIU’?
SGARBI POLITICS: “CANDIDO MORGAN, SIMONA VENTURA E DIEGO FUSARO CON LA MIA LISTA ‘RINASCIMENTO’ - MAGARI FAREMO UN’ALLEANZA CON CESA, PARISI E FITTO. TUTTI I ‘PICCOLI’ INSIEME - OGGI COMUNQUE HO SENTITO RENZI E MI HA RIMPROVERATO UNA DICHIARAZIONE IN CUI DICEVO CHE…”
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - ECCO I TITOLI CHE FARANNO GUADAGNARE NEL 2018 - OLTRE AI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO E AI VECCHI TECNOLOGICI DIMENTICATI, DALLE FUSIONI BANCARIE POSSONO ARRIVARE PARECCHIE SORPRESE POSITIVE - E SE MILANO SUPERA I 24.500 PUNTI LA CORSA DEL TORO DURERÀ A LUNGO
IL TRISTE FINALE DI FRANCESCO GUCCINI: “OGGI FACCIO FATICA A CAMMINARE E NON CI VEDO QUASI PIÙ. NON RIESCO A LEGGERE E HO BISOGNO DI QUALCUNO CHE LO FACCIA PER ME” - “HO SMESSO DI SCRIVERE CANZONI PERCHE’ NON AVEVO PIU’ NULLA DA DIRE. MIO PADRE NON È MAI VENUTO A SENTIRE UN MIO CONCERTO. SE NE È SEMPRE FREGATO DEL MIO SUCCESSO - PROPOSI ALLA EQUIPE 84 “DIO È MORTO”, MA..."
SCIOCCHEZZAIO PALLONARO - PAOLA FERRARI: “ODDO, NON SORRIDA CON QUEGLI OCCHI” - LE CONFUSIONI DI CRAVERO: “LA PARTITA DEVE PARTIRE” - E GATTUSO “RINGHIA” AL CENONE DI SAN SILVESTRO: “STO PENSANDO CHE I GIOCATORI ADESSO HANNO UN GIORNO LIBERO, È CAPODANNO E CHISSÀ COME SI PRESENTERANNO AL PROSSIMO ALLENAMENTO"
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE