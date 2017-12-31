DIAMO INIZIO ALLA FESTA! I CIELI DI SEUL, BANGKOK E SIDNEY SI ILLUMINANO PER LE CELEBRAZIONI DEL NUOVO ANNO CON SPETTACOLARI GIOCHI PIROTECNICI MENTRE IL RESTO DEL MONDO SI PREPARA A SFANCULARE L'ORRIBILE 2017

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