leonardo dicaprio

La fondazione Leonardo DiCaprio ha messo all’asta degli appuntamenti privati con due dei più grossi predatori di Hollywood: Harvey Weinstein e Kevin Spacey.

Uno dei premi comprendeva la partecipazione per un anno a una serie di eventi insieme a Harvey Weinstein, mentre un altro pacchetto prevedeva una visita a domicilio da parte di Kevin Spacey, con tanto di proiezione privata.

linvito alla serata di beneficienza della fondazione

I due premi sono stati messi all'asta in tre diverse occasioni durante le raccolte fondi della fondazione a St. Tropez.

All’evento partecipano ogni anno alcune tra le star più celebri di Hollywood che portano sempre dietro con se milioni di dollari da versare nelle casse della Fondazione, che a sua volta li distribuisce a una miriade di enti di beneficienza e associazioni che si occupano di cause ambientali, della protezione di animali selvatici e di popolazioni a rischio.

Il premio ‘In compagnia di Harvey Weinstein’ fu battuto all’asta due volte, nel 2015 e nel 2016, offrendo la possibilità ai vincitori di condividere la tavola col famigerato Weinstein in persona durante la sera degli Oscar, al Met Gala, e di partecipare al Festival di Cannes, alla Casa Bianca e al SuperBowl sempre insieme al produttore.

materiali di scena the revenant

Tra i vari premi anche il Rolex di Leo, i gemelli che indossava quando è stato premiato agli Oscar, alcuni oggetti di scena del film ‘The Revenant’, una Jaguar d’epoca, la Harley Davidson di Schwarzenegger in Terminator, una settimana sul set con Martin Scorsese, una partita privata a poker con Edwrd Norton e Jonha Hill, un pranzo con Margot Robbie – la moglie di DiCaprio in Wolf of Wall Street, un pomeriggio con Andrea Bocelli, una visita privata della Torre Eiffel, numerose opere di artisti - da Picasso a Damien Hirst, da Koons a James Turrell, e tantissimi altri premi esclusivi.

il premio con kevin spacey

LA HARLEY DI SCHWARZENEGGER

Dopo aver recitato in alcune produzioni di Weinstein come “Gangs of New York” (2002) di Martin Scorsese e “Django Unchained” (2012) di Tarantino, DiCaprio ha in seguito preso le distanze da lui con un comunicato in cui sosteneva che non ci fossero "scuse" per il modo in cui si era coomportato e che ammiraca "la forza e il coraggio delle donne che si sono fatte avanti."

vacanza a phuket

jonah hill e edward norton

safari con veronika varekova casa di leo a palm springs the brando nella polinesia francese

torre eiffel di caprio E kevin spacey dicaprio sul set con scorsese andrea bocelli damine hirst leo dicaprio margot robbie pablo picasso dicaprio weinstein 2 dicaprio weinstein i gemelli di leo agli oscar il rolex di dicaprio JEFF KOONS LA CHITARRA DI BONO una jaguar degli anni 50