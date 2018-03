DIFETTI SPECIALI (QUANDO IL CINEMA FA MALE) - DICAPRIO SI SPACCA UNA MANO IN "DJANGO UNCHAINED", KURT RUSSEL FRANTUMA UNA CHITARRA IN PRESTITO DA UN MUSEO, VIGGO MORTENSEN SI FRATTURA L’ALLUCE TIRANDO UN CALCIO NE ''IL SIGNORE DEGLI ANELLI" - I 15 INCIDENTI TOP SUL SET - VIDEO

DAGONEWS

1. Durante le riprese de “I diari di una principessa” la scena in cui Heather Matarazzo scivola e cade sugli spalti non era pianificata. Girata durante un giorno di pioggia in una scuola di San Francisco, l'attrice ha continuato a recitare facendo finta di niente. La scena infatti non e’ stata tagliata

2. In ''Django Unchained' Leonardo Di Caprio si e’ realmente tagliato la mano nella scena in cui la sbatte sul tavolo distruggendo accidentalmente un bicchiere. Nonostante sanguinasse copiosamente, non ha interrotto la recitazione.

django

3. In “Fast & Furious 6” Tyrese dice a The Rock di nascondere “l’olio per bambini”. The Rock improvvisa la battuta rispondendo: “E tu nascondi quella fronte gigante” causando la reale risata dell’attore che sputa quello che stava bevendo.

4. In “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, Kurt Russel ha accidentalmente distrutto una chitarra d’epoca che era stata prestata dal Martin Guitar Museum. La reazione di Jennifer Jason Leigh dice tutto 5. Per la scena della nascita della larva xenomorfa di Alien, agli attori furono tenuti nascosti gli oggetti di scena in modo da procurare loro delle reazioni genuine. L’attrice Veronica Cartwright nel ruolo di Joan Lambert alla vista del sangue e’ realmente svenuta 6. Choi Min-sik, protagonista del film Old Boy, ha dovuto mangiare 4 polpi interi vivi prima che il regista catturasse la scena perfetta. Min-sik e’ inoltre buddista, ed ha rivolto preghiere di perdono al termine di ogni scena. 7. Durante le riprese de “Il Signore degli Anelli. Le due torri” Viggo Mortensen nel calciare un elmetto si e’ di fatto fratturato due dita del piede, procurandosi un dolore atroce 8. Nella scena finale di “Casino”, Joe Pesci viene picchiato da due energumeni armati di mazze da baseball. Nell’azzuffata Joe si e’ rotto due costole ma la scena e’ stata quella realmente utilizzata nel film 9. Nella scena dell’esaurimento nervoso in “Foxcatcher - Una storia americana”, Channing Tatum avrebbe dovuto spaccare con la testa uno specchio di scena, ma l’impatto e’ stato talmente violento da spaccare anche il muro dietro di questo, procurandosi una ferita profonda sulla fronte 10. Martin Sheen era talmente ubriaco nella scena di apertura di Apolaypse Now in un albergo di Saigon che ha tirato un pugno contro uno specchio procurandosi un taglio sanguinante sulla mano che pero’ non gli ha impedito di continuare a girare 11. Siccome gli uccelli meccanici non funzionavano, quelli utilizzati sul set di “Birds” di Alfred Hitchcock erano veri. L’attrice Tippi Hedren li ricorda come i 5 giorni peggiori della sua vita 12. L’attrice Jackie Cooper aveva solo otto anni quando nel 1931 ha recitato nel film “Skippy”. In una scena in cui Jackie non riusciva a piangere con le lacrime, il regista Norman Taurog ha sequestrato il suo cane minacciando di sparargli. Questo ha procurato alla giovane attrice un pianto davvero autentico, ottimo per la scena che doveva essere girata. 13. Le api che fuoriescono dalla bocca dell’attore Tony Todd e che hanno ricoperto il volto di Virginia Madsen nel film “Candyman” erano vere! Grazie ad una protezione alla gola pero’ non e’ stato punto.

candyman

14. Nel film “40 anni vergine” la ceretta e le urla di Steve Carell erano entrambe vere! L’attore prima di prestarsi avrebbe detto: “Sara’ una passeggiata”

15. In Blade Runner, Daryl Hannah nel ruolo di Pris, correndo durante una scena di pioggia, scivola e colpisce violentemente il finestrino di un’auto, procurandosi ferite su tutto il braccio. L’attrice ha comunque continuato a recitare facendo finta di niente