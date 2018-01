UN DILDO PER NATALE – BOOM DI VENDITE DI SEX TOYS DURANTE LE FESTE – TRA I GADGET PIÙ RICHIESTI LE FARFALLINE CHE VIBRANO, LE PALLINE EROTICHE, IL CALCO DI ROCCO SIFFREDI - E NON SI TRATTA CERTO DEL VISO - ED ALTRE RIPRODUZIONI FALLICHE…

Da www.affaritaliani.it

dildo sex toys

Durante le feste di Natale si è registrato un boom dei "sex toy". A metterlo in evidenza è un sondaggio realizzato da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un'avventura al di fuori della coppia, che ha osservato come, su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, quasi un italiano su 3 ha comprato tanti "giochini" divertenti da mettere sotto l'albero dell'amante.

Secondo i dati raccolti dal sito più sicuro dove cercare un'avventura in totale discrezione ed anonimato, il 30% degli italiani ha infatti regalato o si è auto-regalato un sex toy, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente degli acquisti da parte delle donne.

dildo

"Si tratta di un business da 18 miliardi di euro che e a quanto pare ha avuto dei picchi proprio nel periodo natalizio", commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Insomma gli italiani hanno messo sotto l'albero anche sexy gadget: dai vibratori evoluti alla lingerie provocante, dai gel ritardanti per lei o per lui agli oli per i massaggi. Ma anche molti costumi per giochi di ruolo "hot" ed articoli che si rifanno alla saga dei film "Cinquanta Sfumature".

dildo sex toys

"Sovente gli amanti a Natale si sentono messi da parte e per sopravvivere allo stress ed alla lontananza dal partner prediligono un dono passionale, da fare o da farsi", spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Per aggiungere pepe al rapporto impazza dunque la moda del dono erotico. Ed ora, con i saldi, questa tendenza prosegue anche dopo il Natale. "Molti portali specializzati regalano perfino coupon con sconti anche fino al 50%", aggiunge Alex Fantini.

Il sesso così non è più un tabù. Ma come è possibile che i sex toy siano diventati socialmente accettati anche in Paesi conservatori come l'Italia? "Probabilmente grazie ai sexy shop automatici, distributori senza commessi, dotati di un ingresso nascosto e di un semaforo verde o rosso che indica la presenza di qualcuno all'interno. Qui si entra solo uno alla volta ed anche le più timide si sentono a proprio agio. Sono questi nuovi negozi automatici che hanno fatto diventare il sex toy un simbolo femminista di appropriazione del piacere sessuale della donna" risponde il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

dildo sex toys

Certo a far conoscere e ad aumentare la clientela dei sexy shop ha molto contribuito anche Internet. Ma nel 2018 secondo Incontri-ExtraConiugali.com cambierà il modo di avvicinarsi a questi prodotti. Continuerà ad andare forte il web, ma cresceranno nel gradimento dei traditori - e più in generale delle coppie - i negozi non specializzati come supermercati, farmacie e "concept store" che offrono al cliente un'esperienza più ampia sull'erotismo.

"E sono proprio i negozi non specializzati che hanno iniziato a vendere prodotti dedicati al sesso ad avere contribuito a ridurre i tabù" conclude Alex Fantini.

Nella graduatoria dei gadget più richiesti stilata da Incontri-ExtraConiugali.com, tra i prodotti più venduti si posizionano ai primi posti le farfalline che vibrano, le palline erotiche, il calco di Rocco Siffredi - e non si tratta certo del viso - ed altre riproduzioni falliche. I filmini hard, che tanto andavano degli Anni Ottanta e Novanta, sono invece oggi tra i meno richiesti.

dildo