DIO SALVI I DENTI DI FREDDIE! - IL CANTANTE AVEVA QUATTRO INCISIVI IN PIÙ CHE FURONO MOTIVO DI IMBARAZZO DURANTE LA SUA CARRIERA CON I QUEEN - MA DECISE DI NON PORVI MAI RIMEDIO PERCHÉ, SECONDO LUI, GLI MIGLIORAVANO…

GEORGE MICHAEL E FREDDIE MERCURY

Quei denti sono un trademark, il difetto che si trasforma in una caratteristica unica e inimitabile: ma quegli incisivi sporgenti, in realtà, furono motivo di imbarazzo per Freddie Mercury, durante tutta la sua avventura coi Queen.

Innanzitutto perché all’inizio sembro essere un limite estetico invalicabile, visto che gli altri due sodali Brian May e Roger Taylor, vollero escluderlo per questo motivo. Salvo poi ricredersi una volta verificata la voce celestiale di Freddie.

JIM HUTTON E FREDDIE MERCURY

Quei quattro incisivi in più

Il secondo dubbio è: perché con tutti i milioni guadagnati in carriera il cantante non volle porvi rimedio? Perché egli stesso sosteneva, come si apprende nel film in uscita a fine novembre in Italia «Bohemian Rhapsody», di essere nato con quattro incisivi in più e che questa particolare caratteristica gli consentiva di avere un’estensione vocale più ampia.

freddie mercury

Per questo non volle mai porvi rimedio fino alla morte. Chissà. A noi va bene anche Freddie coi dentoni.

freddie mercury sul palco

