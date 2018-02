DISPOSTA UNA NUOVA AUTOPSIA (SARA' NECESSARIO RIESUMARE LA SALMA) SUL CADAVERE DI CARLOTTA BENUSIGLIO, LA STILISTA DI 37 ANNI TROVATA IMPICCATA CON UNA SCIARPA AD UN ALBERO DI PIAZZA NAPOLI, A MILANO, LA MATTINA DEL 31 MAGGIO DEL 2016 - L’UNICO INDAGATO, PER OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO, L’EX FIDANZATO MARCO VENTURI

marco venturi e carlotta benusiglio

R.I. per “il Messaggero”

Sarà effettuata una nuova autopsia, con la formula dell'incidente probatorio, sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio del 2016. Lo ha deciso il gip del capoluogo lombardo Alfonsa Ferraro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di quella morte.

la morte di carlotta benusiglio marco venturi

Un'indagine che è prima passata per una richiesta di archiviazione e poi per una riapertura da parte del pm Gianfranco Gallo, e che da qualche mese vede indagato per omicidio volontario aggravato Marco Venturi, 41 anni, ex fidanzato della donna. Lunedì prossimo, il giudice conferirà l'incarico al perito medico legale per l'autopsia. Nuovi esami autoptici per i quali sarà necessaria la riesumazione della salma, che dovrebbe avvenire a fine febbraio.

la morte di carlotta benusiglio fotosequenza

Lo scorso 20 dicembre era stato il pm Gallo a disporre la riesumazione del cadavere e nuovi accertamenti medico legali, specificando che lui stesso avrebbe conferito l'incarico, con tanto di quesito peritale, al professore Antonello Crisci e ai medici legali Pasquale Giugliano e Carmela Buonomo.

L'ACCUSA

Contestualmente lo stesso pm aveva informato Venturi che l'accusa a suo carico era mutata in omicidio volontario aggravato. L'uomo era stato prima accusato di istigazione al suicidio: più di un anno fa un altro pm aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, richiesta poi revocata.

la morte di carlotta benusiglio fotosequenza

Ora, il legale di Venturi, l'avvocato Andrea Belotti, ha presentato istanza al gip Ferraro per chiedere che la nuova autopsia venisse effettuata in incidente probatorio, per cristallizzare le prove in vista di un eventuale processo, e non semplicemente disposta dalla Procura. E il giudice ha accolto la sua richiesta fissando per lunedì prossimo il conferimento dell'incarico al perito nominato dallo stesso gip.

LE TELECAMERE

Agli atti delle indagini, condotte dalla Squadra mobile, c'è anche una consulenza sulle immagini di due telecamere di sorveglianza prodotta dai legali della famiglia Benusiglio, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, che si sono sempre battuti perché il caso non venisse archiviato.

carlotta benusiglio

L'orario della morte, poco prima delle 4 del mattino, in particolare, è stato fissato in una consulenza commissionata al professor Antonio Barili, grazie ad un frame di una telecamera in cui si vede la luce di un lampione oscurata dal corpo della giovane appeso all'albero.

Sempre da quei video emergerebbe, secondo i legali dei familiari, la presenza di Venturi sul posto poco prima e poco dopo la morte. Per la Procura, tra l'altro, una nuova autopsia è necessaria, come deciso ora anche dal gip, date le «risultanze contrastanti delle consulenze tecniche già disposte». Ossia un primo esame autoptico effettuato dal medico legale Alessio Battistini che propendeva per il suicidio e i successivi due dei colleghi Roberto Testi e Antonio Osculati arrivati a diversa conclusione.

carlotta benusiglio con la famiglia CARLOTTA BENUSIGLIO 3 la morte di carlotta benusiglio fotosequenza la morte di carlotta benusiglio fotosequenza CARLOTTA BENUSIGLIO 2 alberto dove e stata trovata morta carlotta benusiglio CARLOTTA BENUSIGLIO 4 CARLOTTA BENUSIGLIO CON LA SORELLA CARLOTTA BENUSIGLIO I GIARDINI DI PIAZZA NAPOLI carlotta benusiglio e le violenze subite