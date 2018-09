IL PONTE DELLE GEMME – IL GOVERNO HA SCELTO IL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO MORANDI: È CLAUDIO ANDREA GEMME. 70 ANNI, GENOVESE, SUA MAMMA VIVEVA NELLE CASE VICINE AL PONTE ED È SFOLLATA – GEMME PIACE AL GOVERNO E ALLA REGIONE. MA C'È UN PICCOLO PROBLEMA: È UN DIRIGENTE DI FINCANTIERI, CHE FINO A QUALCHE GIORNO FA ERA IN BALLO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE – È IN CONFLITTO D'INTERESSI? L’AZIENDA FORMALMENTE NON HA I REQUISITI TECNICI PER PARTECIPARE, MA POTREBBE…