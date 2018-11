DAGOREPORT

salvini isoardi

1 – Il 23 ottobre Dagospia rivela la rottura del suo rapporto con Matteo Salvini, iniziato alla fine del 2014 e continuato sotto un bombardamento di foto e interviste in tutte le posizioni e salse social, da Instagram a Twitter, da “Oggi” a “Chi”, non risparmiandoci nulla: dalla romantica passeggiata sulla spiaggia alla passerella della Mostra del Cinema veneziana. Come mai d’improvviso diventa riservatissima e lei lo annuncia dopo ben due mesi e mezzo?

elisa isoardi brinda davanti al camino

2 – Pur essendo stata per tre anni al fianco di Salvini, poi diventato Ministro dell’Interno, solo dopo che Dagospia l’altro ieri mattina (intorno alle 12) rivela che è stata paparazzata sulla spiaggia di Sabaudia al fianco di un altro uomo, si precipita al Commissariato di P.S. di Porta Pia (alle 14.50) per denunciare uno stalking che dura da dieci anni.

elisa isoardi e andrea spano

3 - Intervistata da “Chi” la Isoardi rivela che l’uomo che la scorta come un’ombra ovunque vada, tale Andrea Spano, non è il nuovo compagno, bensì un collaboratore che ha assunto dopo essere stata vittima di molestie che vanno avanti da quasi dieci anni: non sarebbe bastato un sussurro in camera da letto a Salvini, che ha a disposizione l'intero apparato di sicurezza nazionale, per sistemare l’incresciosa situazione?

elisa isoardi e andrea spano

elisa isoardi e andrea spano 2

4 – Dal Ministro dell’Interno e vice-premier la show girl è passata alla compagnia del suddetto Andrea Spano, UN SIGNORE CHE SECONDO LE AGENZIE DI STAMPA HA SULLE SPALLE UNA CONDANNA A TRE ANNI DI GALERA PER TRUFFA. Non solo: viene accreditato un uomo di 62 anni, pancione e capelli bianchi, come bodyguard. Di solito i “gorilla” sono fatti ben diversamente…

matteo salvini torna single

5 – Altra stranezza. Il famigerato selfie su Instagram, che riprende seminudo il Ministro degli Interni, abbioccato in posizione post coito, vede la Isoardi perfettamente truccata e pettinata…

6 – Salvini ha per caso concesso l’autorizzazione alla pubblicazione della foto? In caso contrario, la Isoardi potrebbe correre il rischio di una denuncia per infrazione di privacy…

ELISA ISOARDI ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA CON SALVINI

7 – Come mai un autore non assunto in Rai, capo del suo programma “La prova del cuoco”, tale Casimiro Lieto, viene proposto da Salvini per la direzione di Rai2 o addirittura Rai1? Pressioni da parte della Isoardi, preoccupata per il suo futuro?

8 – Di tali foto intime quante ne possiede il telefonino della bella Elisa? Di Salvini uomo non ce ne puo’ fregare di meno, ma di Salvini ministro qualcosa ci interessa: rappresenta lo Stato, cioè tutti noi. Forse, senza Bunga bunga e olgettine, Berlusconi sarebbe ancora a Palazzo Chigi.

elisa isoardi vero post instagram isoardi salvini isoardi salvini elisa isoardi elisa isoardi stira ELISA ISOARDI 1 salvini isoardi diva e donna ISOARDI SALVINI BACIO isoardi salvini isoardi diva e donna elisa isoardi isoardi ELISA ISOARDI 3 elisa isoardi elisa isoardi elisa isoardi IL MEME DI SALVINI CON LA CAMICIA BRUCIATA DALLA ISOARDI salvini isoardi salvini isoardi salvini isoardi 15 MATTEO SALVINI ELISA ISOARDI oggi isoardi salvini matteo salvini elisa isoardi 4 salvini isoardi 8 SALVINI ISOARDI bcb541c93c SALVINI E ISOARDI salvini post isoardi salvini isoardi ISOARDI E SALVINI elisa isoardi isoardi ELISA isoardi ISOARDI elisa isoardi 5 elisa isoardi 6 elisa isoardi 8 ELISA ISOARDI AL MARE MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI IN PUGLIA MAYA, BALIVO, DEL NOCE, ISOARDI, DANIELE Elisa Isoardi elisa isoardi 4 salvini isoardi ELISA ISOARDI E MATTEO PLACIDI ISOARDI SALVINI ELISA ISOARDI E MATTEO PLACIDI elisa isoardi bacia matteo placidi salvini dietro ELISA ISOARDI E MATTEO PLACIDI matteo salvini elisa isoardi 6 alham el brinis con salvini MATTEO SALVINI ELISA ISOARDI alham el brinis elisa isoardi risposta a salvini isoardi salvini ELISA ISOARDI 9 elisa isoardi elisa isoardi elisa isoardi salvini salvini isoardi chi salvini isoardi chi isoardi salvini bianca guaccero fabrizio del noce ed elisa isoardi salvini isoardi isoardi salvini elisa isoardi matteo salvini elisa isoardi venezia salvini a venezia con elisa isoardi ELISA ISOARDI SALVINI elisa isoardi striscia la notizia salvini isoardi 1 ELISA ISOARDI E CASIMIRO LIETO elisa isoardi luigi di maio matteo salvini luigi di maio