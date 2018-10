UNA DONNA INGLESE DI 46 ANNI RIMANE PARALIZZATA DOPO ESSERE CADUTA DAL LETTO DURANTE UN RAPPORTO SESSUALE PARTICOLARMENTE MOVIMENTATO - ADESSO HA CHIESTO UN MAXI RISARCIMENTO ACCUSANDO L’AZIENDA PRODUTTRICE DI MATERASSI PER AVERLE VENDUTO UN LETTO DI 4 CENTIMETRI PIU' PICCOLO RISPETTO ALLE DIMENSIONI DICHIARATE - ECCO LA CIFRA DA CAPOGIRO RICHIESTA

Alessia Strinati per “www.leggo.it”

Cade dal letto durante un rapporto focoso con il suo partner e chiede un maxirisarcimento. Claire Busby, 46 anni, ha subito delle lesioni spinali gravissime, con conseguenze irreversibili, dopo essere caduta dal suo letto oversize durante un rapporto particolarmente movimentato.

La donna era un'imprenditrice, gestiva diversi negozi di parrucchieri e dopo l'incidente, avvenuto nel 2013, ha deciso di fare causa all'azienda perché il letto avrebbe avuto misure inferiori rispetto a quelle dichiarate.

Ben 4 centimetri di meno che la donna ha sostenuto che sarebbero stati sufficienti a far sì che l'incidente non si verificasse e che lei non restasse invalida. In tribunale la corte, come riporta il Daily Mail, sta analizzando il caso esposto dopo la denuncia dell'imprenditrice britannica che ha chiesto un milione di sterline come risarcimento.

Durante il rapporto la donna è stata lanciata indietro dal partner, è scivolata a terra battendo la nuca e nella caduta ha riportato la grave lesione. L'azienda sostiene che nel letto non mancava alcuna parte e che le dimensioni erano quelle dichiarate e che il loro prodotto non può in alcun modo aver portato le drammatiche conseguenze dell'incidente.

