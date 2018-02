UNA DONNA STESA UBRIACA SUL MARCIAPIEDE A LAS VEGAS È STATA MOLESTATA INSISTENTEMENTE DA UN UOMO MENTRE UNA FOLLA INDIFFERENTE OSSERVAVA E RIPRENDEVA LA SCENA COI CELLULARI (VIDEO)

DAGONEWS

donna ubriaca molestata

In un filmato pubblicato su Youtube il 28 gennaio scorso, si vede un uomo che si approfitta di una donna ubriaca e incapace per le strade di Las Vegas senza che nessuno faccia qualcosa per fermarlo.

Diverse persone si trovavano intorno alla ragazza al momento del fatto e hanno assistito impassibili alla scena.

Due donne chiedono alla vittima se è tutto “ok” prima di passare oltre, mentre altri si soffermavano semplicemente a riprendere la scena col cellulare con smaccato senso del cattivo gusto.

Il video è stato visto 14.000 volte da quando è stato caricato su internet, e si può vedere l’uomo salire sopra la donna e baciarla ripetutamente sul viso mentre lei rimane immobile senza muoversi.

