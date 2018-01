DONNE, E’ ARRIVATO IL GIGOLÒ! - I RACCONTI DI AARON: “UNA DONNA MI OFFRI DEI SOLDI PER PASSARCI LA NOTTE, PER VENDICARSI DI UN MARITO DISTRATTO E INFEDELE. IO ERO GIOVANE E DESIDEROSO DI CONQUISTARE UNA CERTA INDIPENDENZA. HO CAPITO CHE POTEVO TRASFORMARE QUEL CASO FORTUITO IN UN MESTIERE, DEGNO PER LE DONNE E DIGNITOSO PER ME. LA MIA TARIFFA E’…”

Da https://www.ilmattino.it

Tre anni e mezzo fa aveva le mani in pasta. Letteralmente. Oggi si occupa di tutt’altro genere manifatturiero. «Invero, chiamatele circostanze della vita» sottolinea con garbo d’antan Aaron, 30 anni, ex pasticcere. Chiamatelo gigolò per caso o, definizione edulcorata 2.0., accompagnatore professionista. Le donne, pesaresi comprese, per lui sono disposte a spendere fino a 1.000 euro a incontro.

Merito di un marketing chiamato desiderio. Perché al fisico palestrato e alla barba d’ordinanza, Aaron Gigolò (nome d’arte) ha aggiunto un vero ufficio stampa aziendale che, con termini “invero” distanti dalla brutalità esplicita del sesso a pagamento, un esercizio di understatement seducente, lo promuove come fosse un appetibile prodotto da shopping online. Pochi giorni fa il suo sito è andato in tilt grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne Over”. Non un caso.

Lui la spiega come una «piccola rivoluzione comunicata alle clienti ed alle donne che possono potenzialmente diventarlo: quegli istanti vissuti assieme, devono essere percepiti come spontaneamente donati e tutto deve ruotare attorno all’emotività della donna». E a caccia di questa emotività c’è anche la Pesaro bene, quella evidentemente facoltosa che in camera da letto si scopre decisamente trasgressiva. «Un anno fa mi contattò una donna pesarese di 36 anni, sposata, con due figlie – rivela Aaron -. Aveva un matrimonio ormai giunto agli sgoccioli e così mi ha contattato».

«Una donna mi offri dei soldi per passarci la notte, per vendicarsi di un marito distratto e infedele. Io giovane e desideroso di conquistare una certa indipendenza economica ho capito che potevo trasformare quel quasi fortuito caso in un mestiere, degno per le donne e dignitoso per me».

Per un’ora d’amore quanto pagano le sue clienti? «Questa piccola rivoluzione, che è anche un risvolto del percorso di emancipazione della donna e del modo di soddisfare i suoi desideri o sopperire a determinate esigenze, si riflette anche in quanto le clienti sono disposte a spendere. La tariffa, in realtà oraria, non viene rigidamente applicate e così per un lungo pomeriggio o 4 ore assieme si parte da 400 euro fino a 1.000 euro per tutto il giorno».

