2. BOLLYWOOD SUL LAGO DI COMO

Alessandra Muglia e Anna Campaniello per il Corriere della Sera

Lei radiosa in sari bianco con intarsi dorati, lui «perso» in abito scuro. Se lo hanno ribattezzato royal wedding pur in assenza di sangue blu è per la magnificenza del posto, certo: la sontuosa Villa del Balbianello, dimora del Fai a Lenno, sul lago di Como. Ma anche per il seguito straordinario che le loro nozze stanno avendo sui social (con l' hashtag «deepveerwedding» tra i più usati ieri mattina) e sui media, con giornalisti arrivati dall' India.

Tenuti fuori però, perché Deepika Padukone e Ranveer Singh, star di Bollywood e di Instagram (43 milioni di follower in due), hanno voluto dirsi sì con una cerimonia privata: soltanto una quarantina gli invitati, i familiari e qualche amico stretto, tutti arrivati in taxi boat.

Niente a che vedere con i 600 partecipanti e i 4 giorni di festeggiamenti pirotecnici organizzati a settembre, sempre sul lago di Como, dal magnate Anbani - l' uomo più ricco del Subcontinente - per il fidanzamento della figlia, presenti superstar del cinema indiano come Sonam Kapoor e Pritam Chakraborty, autore di colonne sonore di culto. Da anni affermatosi come set di Hollywood - proprio a Villa del Balbianello erano state girate alcune puntate di Star Wars e di James Bond - il Lario sta diventando un' attrazione anche per Bollywood.

Deepika e Ranveer, tra i più amati e pagati in India(21 milioni di dollari i loro guadagni l' anno scorso, secondo «Forbes»), hanno scelto dunque l' intimità e il romanticismo per convolare. In una data del resto non casuale: ieri era il quinto anniversario dell' uscita del loro primo film insieme, il blockbuster «Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela», remake in salsa indiana di «Romeo e Giulietta», con i due nei panni dei protagonisti. Su quel set sarebbe sbocciato il loro amore dicono i bene informati anche se la coppia si è dichiarata soltanto all' inizio di quest' anno.

Riservatezza anche per le nozze, che loro considerano un affare privato. Banditi cellulari e telecamere: ai partecipanti è stato vietato di postare qualsiasi cosa sul loro matrimonio. Per evitare intrusi gli invitati sono stati dotati di braccialetti di riconoscimento come nei villaggi turistici.

Ma dei dettagli sono comunque filtrati. In un video su Instagram si vede Ranveer in ginocchio mentre fa una dichiarazione appassionata alla sua futura sposa. Un matrimonio in due atti, il loro: ieri con lo scambio delle ghirlande si è svolta la cerimonia secondo il rito Konkani, quello della sposa, con la villa addobbata di rose bianche; oggi invece sempre a Villa del Balbianello si replica con il rito Sindhi, quello del marito, e il colore sarà il rosso.

Altra indiscrezione: la coppia ha chiesto agli ospiti di non offrire regali ma donazioni alla Live Love Laugh Foundation, ong creata da Deepika per informare sulle malattie mentali in un Paese che ha soltanto 3 psichiatri per ogni milione di abitanti. Lei stessa all' apice della sua carriera è stata colpita da depressione: ne ha parlato apertamente anche in un video postato in rete.

Non l' hanno certo aiutata le minacce ricevute dai fondamentalisti indù che sono arrivati a mettere una taglia sulla sua testa, per il ruolo nel film «Padmavaat»: una principessa indù che si innamora di un sultano; secondo gli estremisti, una versione eretica della storia. Lui era Ranveer: come resistergli?

