DOPO SALVINI ANCHE SANGIULIANO QUERELA SAVIANO - LO SCRITTORE AVEVA ATTACCATO IL NEO DIRETTORE DEL TG2: “LA SUA NOMINA? PEGGIO NON SI POTEVA. ERA IL GALOPPINO DI COSENTINO” – LA RISPOSTA: “NON REPLICO, MA PARLERANNO LE QUERELE E GLI ATTI GIUDIZIARI”

Da www.napolitoday.it

saviano da fazio

Finisce in tribunale la polemica nata tra lo scrittore Roberto Saviano ed il giornalista Gennaro Sangiuliano, dopo la nomina di quest'ultimo a direttore del Tg2.

Lo scrittore, a nomine ufficializzate, aveva scritto su Facebook: “Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2, peggio non si poteva. Sangiuliano, caso esemplare: nominato vicedirettore del Tg1 con Silvio Berlusconi e promosso direttore con il Governo del Cambiamento. Noi campani lo ricordiamo bene Sangiuliano, galoppino di Mario Landolfi, Italo Bocchino, Nicola Cosentino, Amedeo Laboccetta. Noi campani sappiamo bene che tutto questo è ammissibile solo in un’ottica di spartizione, non certo di alleanza, né di applicazione del contratto di governo.

gennaro sangiuliano (2)

Solo in una spartizione si può giungere a un tale livello di cinismo. E adesso Sangiuliano diventa addirittura direttore del Tg2, direttore in quota Lega. E a chi dice che la Lega non è più antimeridionale rispondo: ma non vedete come, con l’avallo del M5S, continua la triste tradizione di valorizzare il peggio della cultura, della politica (Giuseppina Castiello sottosegretario del Sud è una nomina che grida vendetta) e dell’economia nel Mezzogiorno d’Italia? Con il Governo del Cambiamento, al Sud, la società incivile non perde posizioni, anzi..”.

La replica – o più precisamente la querela – non si è fatta attendere. “Non replico, ma parleranno le querele e gli atti giudiziari”, ha fatto sapere Sangiuliano.

roberto saviano contro matteo salvini 4 roberto saviano contro matteo salvini 3 GENNARO SANGIULIANO CON SALVINI E Giuseppe Malara gennaro sangiuliano

roberto saviano contro matteo salvini 5