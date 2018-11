DOVE C’È MARRA, C’È GAZZARRA – I GUAI DEL TERZO FRATELLO MARRA, CATELLO: IL LOBBISTA MARCO MARRONE VOLEVA PRENDERE IL SUO POSTO COME DIPLOMATICO DEL CONGO. COME? FACENDO CREDERE ALL’AMBASCIATA CHE CI FOSSE UN’INDAGINE DELLA FARNESINA SUL FRATELLO DELL’EX BRACCIO DESTRO DELLA RAGGI – MARRONE IN DELIRIO DI ONNIPOTENZA SI ERA PURE SPACCIATO PER IL CARDINAL SODANO

Politici, cardinali e i piani alti della diplomazia internazionale. Utilizzati a loro insaputa per ottenere favori di ogni genere: avanzamenti di carriera, appuntamenti dal medico. Ma anche pass per la ztl. È così che l' aspirante lobbista Marco Marrone aveva costruito la sua piccola rete di potere mietendo molte vittime illustri. Ambasciatori, senatori e uomini di chiesa.

C' è anche Catello Marra, il fratello di Raffaele Marra, l' ex braccio destro del sindaco di Roma Virginia Raggi, fra i tanti presi di mira da Marrone, che ora si trova a processo per truffa e sostituzione di persona, insieme a tre complici che, fra l' agosto del 2011 e il marzo del 2012, avrebbero accompagnato nelle sue scorribande il «Congo», il nome di battaglia che Marrone aveva ottenuto grazie alle buone entrate presso l' ambasciata in Italia della Repubblica del Congo.

È proprio dalle mura della sede diplomatica dello stato africano, che Marrone avrebbe messo in atto il suo piano contro Catello Marra, che oltre a presiedere una Ong nello stato di Malta, la International Organization for Diplomatic Relations, era stato nominato, all' epoca dei fatti, anche consigliere per gli Affari Generali dell' Ambasciata del Congo presso il Quirinale.

Secondo la ricostruzione dell' accusa, rappresentata ieri in aula dal pm Gianluca Mazzei, Marrone avrebbe voluto prendere il posto di Marra nelle gerarchie diplomatiche dello stato africano. Per questo, grazie ad un complice che si era spacciato al telefono come ispettore della Digos, avrebbe fatto credere all' ambasciata che vi fosse un' indagine della Farnesina e della Polizia su Catello Marra: «Hanno chiamato dalla Farnesina, che è successo un macello. Non dovete fa vedè che voi avete rapporti di compiacenza. Cioè sparano a zero». In questo modo, Marrone avrebbe costretto la segretaria dell' ambasciatore ad «inviare a Marra Catello una mail - scrive il pm Francesco Dall' Olio nella richiesta di rinvio a giudizio - con cui comunicava la revoca da ogni incarico conferito dalla suddetta rappresentanza diplomatica».

La «mossa» per far rimuovere Marra dalle grazie dei congolesi, però, è solo uno dei tanti episodi contestati a Marrone. Che per ottenere qualcosa era disposto a diventare chiunque. In una occasione per far avere un appuntamento ad un imprenditore con l' ambasciatore bulgaro si sarebbe presentato come «l' onorevole Crisafulli».

Per avere un incontro con Gianni Letta, invece, aveva detto alla sua segreteria di essere l' ambasciatore d' Italia Marcello Fondi in Asmara. Utilizzando il nome del «senatore Dell' Utri», Marrone aveva cercato di ingannare un sottufficiale di Marina per far avere un distacco lavorativo ad un maggiore dell' esercito. E sempre con lo stesso metodo il faccendiere avrebbe cercato di anticipare un appuntamento medico presso la clinica fiorentina «Day Surgery Maurizio Bufalini».

Marrone, in un delirio di onnipotenza, si sarebbe spacciato per il cardinale Angelo Sodano, segretario di stato tra il 1991 e il 2006. Un ruolo impegnativo, che Marrone avrebbe interpretato al telefono fino in fondo, una volta ottenuto il favore: «Sia lodato Gesù Cristo, grazie per l' intercessione. Benedico di cuore tutti i voi operatori e buona Pasqua». Era il 27 marzo del 2012. A distanza di 8 anni ora per Marrone si è aperto il processo.

