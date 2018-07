DOVETE PARTIRE PER LE VACANZE CON RYANAIR? OGGI SI SCIOPERA, 600 VOLI CANCELLATI. ECCO DOVE - LA SPAGNA E’ IL PAESE PIÙ COLPITO. IN ITALIA 132 CANCELLAZIONI - LE ACCUSE DEI SINDACATI ITALIANI AL COLOSSO LOW COST

Da www.quotidiano.net

Sciopero Ryanair oggi e domani, con seicento voli cancellati e fino a 100mila passeggeri che rischiano di rimanere a terra. Uno stop europeo che coinvolge quattro Paesi: Spagna, Portogallo e Belgio, ma che per 24 ore, soltanto per oggi, toccherà anche l'Italia. Qui la protesta è stata proclamata da Filt Cgil e Uiltrasporti che hanno organizzato presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e Napoli Capodichino.

Intanto la compagnia low cost ha annunciato un piano per la riduzione della sua flotta a Dublino del 20% nel periodo invernale, attribuendo la decisione al calo delle prenotazioni che sarebbe stato causato dagli scioperi dei piloti nel Paese, oltre che dall'intenzione di dare le priorità alle attività in Polonia. Secondo un comunicato, la diminuzione degli aerei presenti nella capitale irlandese, che scenderanno a 24 dai 30 attuali, metterebbe a rischio i posti di lavoro di 100 piloti e 200 membri dell'equipaggio.

Il Paese più colpito sarà la Spagna, (la seconda principale destinazione turistica del mondo dietro la Francia) dove si calcola siano circa 1.800 i lavoratori che hanno incrociato le braccia. Secondo Ryanair, "il 90% dei passeggeri è stato trasferito su altri voli". La compagnia stima che lo sciopero avrà conseguenze su "circa 200 degli 830 voli giornalieri". In Portogallo e Belgio i voli a rischio saranno circa 50 al giorno. In Italia le cancellazioni sono 132.

I sindacati chiedono le medesime condizioni di lavoro per i dipendenti contrattualizzati e gli interinali e l'applicazione della legislazione di ciascun specifico paese d'impiego. Ryanair invece intende invece applicare soltanto le norme irlandesi.

Le sigle italiane accusano il colosso low cost di stare modificando i turni del personale navigante, cancellando i giorni di riposo e sostituendoli con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto. Una denuncia che arriva dopo quella del sindacato belga Cne, che nei giorni scorsi ha svelato l'intenzione della compagnia di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero.

"Siamo stati informati da centinaia di nostri iscritti che, in queste ore, è in corso da parte della società una massiccia operazione di pesante modifica dei turni di lavoro di una quantità inusualmente elevata di piloti e assistenti di volo", hanno scritto ieri le due sigle Filt Cgil e Uiltrasporti in una lettera inviata oltre che alla compagnia, anche al Ministero del lavoro, alla Commissione di Garanzia degli scioperi e all'Enac.

Una condotta "palesemente antisindacale oltre che illecita ed illegittima", sottolineano i sindacati, che chiedono all'azienda di sospenderla "immediatamente", e alle istituzioni di verificarne la correttezza. Le due sigle, con le quali Ryanair si è finora rifiutata di negoziare pur essendo le sigle "maggiormente rappresentativi tra i suoi dipendenti in Italia", chiedono "il diritto ad un contratto collettivo e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori".

