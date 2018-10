DUE DONNE CONTRO SCEMOLOGY – NICOLE KIDMAN E KATIE HOLMES CONDUCONO UNA BATTAGLIA SILENZIOSA CONTRO TOM CRUISE E LA SUA FISSA RELIGIOSA – DA ANNI L’ATTORE NON VEDE LA FIGLIA SURI, 12 ANNI, MENTRE LA KIDMAN NON RIESCE A INCONTRARE PIÙ I DUE FIGLI ADOTTIVI CHE HANNO ADERITO AL ‘CREDO’ DEL PADRE – TOM RIFILA ACCORDI DI DIVORZIO CON CLAUSOLE ASSURDE, MA TEME CHE LE DONNE DELLA SUA VITA POSSANO RIVELARE DETTAGLI SCOTTANTI…

Antonella Rossi per “www.vanityfair.it”

Hanno amato lo stesso uomo, si sono trovate nella condizione di dover fronteggiare situazioni simili e oggi sarebbero sulla stessa lunghezza d’onda, desiderose di tenersi il più lontano possibile da lui: Nicole Kidman e Katie Holmes, le donne più importanti nella vita sentimentale di Tom Cruise,starebbero conducendo una battaglia silente per difendersi dall’attore e lui le temerebbe, perché custodi di segreti incoffesabili su quella che è stata e che è la sua vita nelle alte sfere di Scientology, la setta a cui negli anni si è avvicinato sempre di più, fin quasi a scomparire dal mondo, fatta eccezione per i film e i rarissimi red carpet.

A tornare sull’argomento Us Weekley, che riporta la testimonianza di Tony Ortega, ex direttore di The Village Voice e convinto oppositore della «Chiesa», come la chiamamano i suoi seguaci. Le due attrici avrebbero fatto molti sforzi per sottrarsi all’influenza della setta a cui l’ex è legatissimo.

Il divorzio Cruise-Kidman era arrivato nel 2001, dopo quasi 11 anni di matrimonio. L’attrice ha trascorso molto tempo senza avere contatti con Connor e Isabella, i due figli che aveva adottato con Tom, e con i quali con il tempo è riuscita a ricucire un rapporto.

Loro, tuttavia, «Sono a tutti gli effetti membri di Scientology, sotto la guida e l’influenza del padre», ha raccontato Ortega. Ragazzi ormai grandi, di 23 e 25 anni, molto diversi quindi da Suri, 12, la figlia che Cruise ha avuto dalla Holmes.

Dopo cinque anni di matrimonio, il divorzio, nel 2012, pieno di clausole e lati oscuri. Katie ha lasciato Los Angeles per trasferirsi a New York con la bambina, che non vedrebbe più il padre.

«Tom ha scelto come madri dei suoi figli delle donne incredibili», ha preseguito Tony Ortega a Us Weekley, «Nicole e Katie hanno sempre detto di rendere le loro figlie indipendenti e di voler impartire loro una solida educazione, che è il contrario di Scientology».

A tornare sulla questione, pochi giorni fa, anche l’ex adepta Leah Remini:secondo lei la Holmes vivrebbe ancora sotto lo stretto controllo della setta, tanto che qualsiasi passo falso potrebbe costarle la custodia della figlia Suri. Certo è che un patto esisteva, firmato con i documenti di divorzio.

All’attrice era vietato frequentare un altro uomo prima che fossero trascorsi cinque anni dalla separazione. Con Jamie Foxx, infatti, è uscita allo scoperto alla scadenza del «patto». Per saperne di più, bisognerà attendere, probabilmente, la maggiore età di Suri, a meno che, prima, non sia un colpo di scena a fare luce.

