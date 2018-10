DUE LINGUE SONO MEGLIO DI UNA! – UNA RAGAZZA AMERICANA DI 24 ANNI SI FA TAGLIARE LA LINGUA IN DUE E ASSICURA DI FAR IMPAZZIRE GLI UOMINI A LETTO: "ADORANO COME IO RIESCA AD AVERE IL CONTROLLO COMPLETO DI ENTRAMBE LE PARTI" – PER L’OPERAZIONE E PER I TATUAGGI HA SPESO 25MILA DOLLARI, MA HA DOVUTO CAMBIARE STATO PERCHÉ…

DAGONEWS

allie kali 14

Allie Kali, 24 anni, si è sempre sentita la pecora nera della sua famiglia: viveva in un piccolo paesino della Pennsylvania, ma da anni desiderava cambiare il suo corpo. Da quando si è trasferita a Los Angeles non solo si è riempita di tatuaggi, ma nell’aprile di quest’anno si è fatta dividere la lingua in due. Una scelta che, assicura, si è dimostrata azzeccata, visto che gli uomini impazziscono per le sue prestazioni sessuali.

«La maggior parte degli uomini pensa che io sia estremamente attraente, solo alcuni sono rimasti scioccati. Sotto le coperte le mie prestazioni sono migliorate incredibilmente e gli uomini adorano il fatto che io riesca ad avere il completo controllo delle mie due lingue».

allie kali 13

Il nuovo corpo di Allie è costato 25mia dollari: per farsi dividere la lingua in due si è affidata a un esperto di modificazione del corpo che ha usato un bisturi e ha poi suturato entrambe le parti.

allie kali 1

«Il processo è durato 45 minuti e non è stato doloroso, ma i giorni dopo sono stati terribili - ha raccontato - Non riuscivo a chiudere la bocca per quanto la mia lingua era gonfia e non sono riuscita a toccare cibo per una settimana. Ma ora sono soddisfatta».

allie kali 10

La divisione della lingua è illegale in alcuni stati degli Usa, tra cui New York, Texas, Delaware e Illinois. Per Allie le modificazioni del corpo hanno avuto un impatto tangibile nella sua vita: «Essere tatuata ha sicuramente cambiato la mia vita professionale. Sfortunatamente, alcuni datori di lavoro giudicano ancora in base ai tatuaggi e ciò limita sicuramente le mie opzioni professionali.

allie kali 11

La maggior parte delle persone non si accorge della mia lingua a meno che non mangi o mi lecchi le labbra. Quando ho iniziato a farmi tatuare e a modificare me stessa, ho accettato il fatto che stavo limitando le mie opzioni di carriera, ma per me non è mai stato un ostacolo a ciò che volevo essere».

allie kali 12 allie kali 8 allie kali 7 allie kali 9 allie kali 3 allie kali 6 allie kali 5 allie kali 4 allie kali 2