27 lug 2018 16:13

LA DURA LEGGE DELLA SAVANA – IN SUDAFRICA QUATTRO FACOCERI SI AGGIRANO INDISTURBATI QUANDO VENGONO SORPRESI DA UN LEOPARDO CHE ASPETTAVA IL MOMENTO GIUSTO PER AVVENTARSI SUL GRUPPO – IN TRE RIESCONO A SCAPPARE, PER IL QUARTO… (VIDEO)