È sempre stata la regola numero uno delle relazioni: mai fare sesso con un ex. Eppure un nuovo studio ribalta questo dogma, mettendo in evidenza che il rapporto sessuale potrebbe essere di grande aiuto a superare la fine della relazione, far sì che non ci senta depressi e stimolare sentimenti positivi.

I risultati sono stati presentati da un team di ricercatori della Wayne State University di Detroit, nel Michigan, secondo i quali fare sesso con un ex può ridurre il disagio psicologico causato da una rottura e fornire alle persone la chiave per una chiusura, permettendo di andare avanti.

Nel primo studio i ricercatori hanno reclutato 113 persone che avevano recentemente chiuso una relazione. Due mesi dopo le hanno sottoposte a un sondaggio, ponendo domande sui rapporti sessuali con un ex, se si sentivano ancora emotivamente legati e qual era il loro stato d’animo.

Nel secondo studio, 372 partecipanti sono stati invitati a segnalare il numero di volte in cui avevano tentato (con successo o meno) di fare sesso con il loro ex e se si sentivano ancora emotivamente legati.

Dai risultati è emerso che la maggior parte dei partecipanti che hanno tentato di fare sesso con il proprio ex ha finito per farlo, ma dopo due mesi non ha più sentito alcun attaccamento emotivo.

Stephanie Spielmann, professore di psicologia alla Wayne State, ha sottolineato che coloro che avevano più difficoltà ad andare avanti erano coloro che tentavano di avere un rapporto sessuale con l’ex senza riuscirci. Invece coloro che avevano fatto sesso non solo non si sentivano angosciati, ma avevano un sentimento positivo.

