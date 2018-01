ECCO COME TORNARE IN FORMA DOPO LE FESTE: OTTO CONSIGLI FACILI (E INASPETTATI) PER CONTRASTARE SQUILIBRI ALIMENTARI, ECCESSI ALCOLICI E TORNARE IN LINEA - UN CONSIGLIO EVERGREEN: FATE PURE SCORPACCIATE DI BANANE…

PER DIGERIRE

Provate a disintossicare il vostro tratto digestivo con un cucchiaio di aceto di sidro di mele. Assumetelo la mattina dopo una serata di bagordi: l’acidità favorirà in modo naturale la digestione e ridurrà in modo significativo il gonfiore addominale, i dolori e altri sintomi gastrointestinali indesiderati. Se non vi piace puro o non ce la fate, provate a miscelarlo con acqua calda e miele.

CONTRO IL GONFIORE

Rimedio inaspettato per combattere il gonfiore dovuto all’eccesso di carboidrati e sale negli alimenti: qualche bicchiere d’acqua da bere durante la giornata e uno snack ricco di potassio, come una banana, che aiuta a contrastare l’eccesso di sodio.

CONTRO LA SONNOLENZA

Combattete la stanchezza con un uovo sodo. L’eccesso di carboidrati attiva anche il triptofano nel cervello, che innesca sonnolenza e stanchezza. L’antidoto è costituito dalla catena ramificata di aminoacidi valina, isoleucina, leucina che si trovano nel pollo, pesce, latticini e uova. Riducono o ritardano la sonnolenza post prandiale. Un uovo sodo vale anche come spuntino leggero.

DOPO GLI ECCESSI D’ALCOL

L’eccesso di alcol lascia il corpo disidratato: avrete bisogno di compensare in magnesio, vitamina B12 e vitamina C. Mangiate cibi ricchi di queste sostanze il giorno prima, il giorno stesso e il giorno dopo le grosse abbuffate. Qualche manciata di semi di zucca per il magnesio, pesce e crostacei per la vitamina B12 e due kiwi per la vitamina C.

DOPO LE BEVUTE (PER IL FEGATO)

La curcumina, il composto attivo nella curcuma, rende questa spezia indiana il rimedio ideale per contrastare gli effetti dell’eccesso di alcol, in quanto aiuta ad assorbire il residuo di acido che rimane nel corpo e purifica il fegato. La curcuma ha anche effetti anti-infiammatori potenti. Potete versare un cucchiaino di curcuma nel tè del mattino per raccogliere tutti gli effetti benefici.

CONTRO IL PESSIMISMO

Una passeggiata all’aria aperta in un giorno di sole amplifica gli effetti benefici dei cibi elencati sopra. Respirare aria fresca (e possibilmente non inquinata) ed esporre la pelle al sole può aumentare la produzione di endorfine che aiutano a sentirsi ottimisti e motivati. Uno studio ha dimostrato che anche solo guardando immagini della natura (contro foto di paesaggi urbani) può aumentare i livelli di energia.