ECCO COSA SIGNIFICA GUARDARE IN FACCIA LA MORTE – UN CANADESE CERCA DI ALLONTANARE UN ORSO E I SUOI CUCCIOLI DAL CORTILE DELLA SUA CASA – SPARA QUALCHE COLPO IN ARIA, URLA, MA IL GRIZZLY, INVECE DI SCAPPARE, LO CARICA: ECCO LA REAZIONE DELL’UOMO (VIDEO)

DAGONEWS

Ha provato in ogni modo a spaventare quella mamma orso e i suoi cuccioli per farli allontanare dal cortile della sua casa di Bella Coola, in Canada, e proteggere così la sua famiglia. Ma Lawrence Michalchuk deve aver fatto male i calcoli e quando si è trovato faccia a faccia con l’orsa che voleva sbranarlo non gli è rimasto che fare fuoco e colpirla.

Come si vede nelle immagini registrate dalla moglie, l’uomo ha sparato alcun colpi in aria nella speranza di mandarli via. Dopo ha urlato per cercare di terrorizzare l’animale che, invece, lo ha caricato: l’enorme grizzly si è diretto verso di lui. Se non avesse sparato la sua fine sarebbe stata segnata.

E così ha fatto: Lawrence ha messo il dito sul grilletto e ha fatto fuoco. L’orsa, colpita a una zampa, è rotolata a terra dando la possibilità all’uomo di allungare il passo e rifugiarsi dentro casa. «Fortunatamente non mi ha più seguito – ha raccontato Lawrence – Si è voltata ed è tornata dai suoi cuccioli».

