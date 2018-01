Salvo Cagnazzo per http://www.stile.it

Un nuovo sondaggio ha scoperto che le donne vorrebbero che l’intimità durasse per 25 minuti e 51 secondi. Risultato simile per gli uomini. Per loro 25 minuti e 43 secondi. Sembrerebbe perfetto. Ma il condizionale è d’obbligo. Perché il divario tra aspettative e realtà è piuttosto ampio. E la colpa è di alcune situazioni, come rancore, gelosia e velocità nel cambiare partner.

Per questo sondaggio, condotto da Saucydates.com, sono state interpellate 3.836 persone. Scoprendo che in nessuna parte del mondo l’amore dura quel lasso di tempo. Tra quelli interrogati negli Stati Uniti e in Canada la media è di circa 17 minuti. E sono quelli a cui va meglio. Al terzo posto gli inglesi, le cui sessioni durano in media quasi 17 minuti. Gli australiani al quarto posto, con una prestazione di 16 minuti e mezzo. Per gli indiani la media è invece di 15 minuti e 15 secondi. Gli italiani? Non ci è dato di saperlo.

Ma, ad ogni modo, cosa succede se la perdita di libido si traduce in una vita sessuale inesistente? La terapista Mary Jo Rapini spiega otto motivi per cui questa ipotesi non è così lontana. E come reagire.

1. Sei risentito, arrabbiato, hai rancore. E la voglia si azzera. Meglio passare un po’ di tempo insieme, per rilassarsi e per parlarne.

2. Non ti senti bene con il tuo corpo. Per una questione di peso o di forma. Praticare l’auto-accettazione è utile, dice la Rapini. Tuttavia, meglio fare scelte salutari, come mangiare bene, allenarti e gestire i propri livelli di stress.

3. Troppi partner. Avere più distrazioni non ti rende un amante migliore. E la donna si accorge di questa ricerca, fisica e mentale. Non c’è nulla di male, ma occorre capire le ragioni di queste toccate e fuga.

4. La pillola anticoncezionale. Questa può avere un impatto negativo sulla tua libido. Ma è ancora più facile dare la colpa ad essa.

5. La gelosia. Se ritieni che il tuo partner stia guardando altre è improbabile che tu abbia voglia di intimità. È importante spiegare che questo atteggiamento vi dà fastidio. Senza eccessive reazioni, però.

6. Ragioni mediche. Ci possono essere anche queste. Se la voglia si azzera per un lungo periodo, chiedete il parere al vostro medico curante.

7. Il sesso non appaga. Magari è colpa sua se la voglia è scomparsa. È opportuno quindi parlarne, ma con il massimo della sensibilità. Il sesso ci rende molto vulnerabili, e tanti rapporti si concludono per questo.

8. Siete stati insieme per molto tempo. E la scintilla, col tempo, rischia di spegnersi. Secondo alcune ricerche sono soprattutto le donne quelle che risentono maggiormente del fluire del tempo. È fondamentale, quindi, accendere il piacere con idee, luoghi e, perché no, oggetti ad hoc.

