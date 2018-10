ED PAGA PER TUTTI - ED SHEERAN PAGA PIÙ TASSE DI AMAZON E STARBUCKS: LA POP STAR HA GUADAGNATO OLTRE 27 MILIONI DI STERLINE E 5,2 NE HA VERSATI AL FISCO, MENTRE SUI 162 MILIONI DI INTROITI STARBUCKS NE HA PAGATI 3,3. IL GIGANTE DI BEZOS DALLA MONTAGNA DI 2 MILIARDI HA PARTORITO UN TOPOLINO DA 4,5 MILIONI...

Ha guadagnato meno di Starbucks e Amazon, ma ha pagato più tasse di entrambe le società. Che le grandi multinazionali abbiano un rapporto diciamo molto amichevole con il fisco è risaputo, ma quando si fanno i numeri si rimane sempre sbigottiti.

Ha fatto rumore nel Regno Unito la diffusione dei dati relativi ai guadagni (e conseguenti trattenute) di Ed Sheeran che hanno dato una risposta plastica a questo paradosso. La popstar infatti ha pagato 5,2 milioni di sterline di tasse, una cifra superiore ai 4,5 milioni di sterline versati da Amazon e ai 3,3 milioni di sterline di Starbucks.

Nell’ultima dichiarazione dei redditi Ed Sheeran ha certificato di aver guadagnato oltre 27 milioni di sterline mentre Starbucks ha avuto introiti per 162 milioni di sterline. Una cifra che appare ridicola di fronte ai quasi 2 miliardi di sterline intascati da Amazon.

La catena mondiale di caffè ha cercato in qualche modo di giustificarsi, sostenendo che attraverso società sussidiarie e collegate alla casa madre in realtà ha pagato «13,7 milioni di sterline in tasse nel Regno Unito nel 2017 con un tasso effettivo del 25,3%».

In una recente intervista Ed Sheeran ha detto di non essere particolarmente legato al denaro: «Non gli do un gran valore, contano gli amici e la famiglia. Molti dei miei soldi li devolvo in beneficenza o negli ospedali per bambini che ci sono vicino a dove vivo».

