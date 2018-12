“COSA STAVANO GUARDANDO AL VAR? COME FANNO A NON VEDERE UN FALLO SIMILE? UNA VERGOGNA, IMPOSSIBILE ANDARE AVANTI COSI’” - TOTTI A ‘SKY CALCIO CLUB’ TUONA PER IL RIGORE NON CONCESSO DA ROCCHI PER IL CONTATTO FRA D’AMBROSIO E ZANIOLO - ROMA-INTER, PARI SHOW TRA LE POLEMICHE – PALLOTTA: “MA COSA HANNO GLI ARBITRI? QUESTO FALLO ERA UNA CHIAMATA FACILE ATTRAVERSO IL VAR”- SPALLETTI PROTESTA PER UNA "TRANVATA" DI MANOLAS A ICARDI