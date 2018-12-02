UN ERRORE STUPEFACENTE - UN CLAMOROSO SBAGLIO DI CONSEGNA PORTA AL SEQUESTRO DI 700 CHILI DI COCAINA - IL TITOLARE DI UNA DITTA DI PELLAMI VICENTINA, RISULTATO ASSOLUTAMENTE ESTRANEO AL TRAFFICO, APRE IL "SUO" CONTAINER E TROVA UNA MONTAGNA DI DROGA - FATTA L'INCREDIBILE SCOPERTA ...-
“MA AMANDA LEAR È UNA FEMMINA O UN MASCHIO?”- LA 79ENNE MUSA DI SALVADOR DALI' A ‘DOMENICA IN’ RIVELA: "IO TRANS? SÌ, L'HO DETTO PER FARMI PUBBLICITA’. SONO STATA IO A CAVALCARE L'ONDA, CON LA MIA VOCE PARTICOLARE SI POTEVA CREDERE CHE IO FOSSI UN UOMO E CI HO GIOCATO MOLTO. ANCORA OGGI NE PARLANO -E POI DALI’ 'TIRCHIO' E L’AMORE PER I RAGAZZI PIU’ GIOVANI - VIDEO
ALTRO CHE "BURATTINO", SARA' CONTE A FREGARE DI MAIO: ECCO COME - IL CLAMOROSO RETROSCENA: IL PREMIER AVREBBE SCALATO LE GERARCHIE DEL M5s E SARA' LUI IL CANDIDATO PREMIER E LEADER IDEALE QUANDO, E' QUESTIONE DI MESI, FORSE SETTIMANE, 'LUIGINO' ANDRA' A SBATTERE - IL TELECOMANDO DI CONTE NON CE L'HA DI MAIO MA... - LA RETE DI RELAZIONI DELL'AVVOCATO DEL POPOLO E LA PARTITA SULLA CONSOB
IL NORD-EST CHE NON MOLLA - TREVISO LANCIA LA SFIDA AL ‘TOSCANO’: ECCO IL SIGARO VENETO - IL 'MODERNO OPIFICIO' A ORSAGO, UNA SCOMMESSA NATA NEL 2013 E' OGGI UN'AZIENDA CON 45 COLLABORATORI E UN FATTURATO DI 7 MILIONI, - “L’INIZIO NON È STATO FACILE: NON SI TROVAVA IL TABACCO” – ORA DOPPI TURNI DI LAVORO…
SFORTUNATI IN AMORE? E’ COLPA DELLA MAMMA – MELANIA RIZZOLI: L’INSTABILITA’ SENTIMENTALE PUO’NASCERE DA RAPPORTI IPERPROTETTIVI CON LA PROPRIA MADRE – L’UNICA FIGURA MATERNA CHE CREA UOMINI SICURI DI SE’ E’ QUELLA…
“COSA STAVANO GUARDANDO AL VAR? COME FANNO A NON VEDERE UN FALLO SIMILE? UNA VERGOGNA, IMPOSSIBILE ANDARE AVANTI COSI’” - TOTTI A ‘SKY CALCIO CLUB’ TUONA PER IL RIGORE NON CONCESSO DA ROCCHI PER IL CONTATTO FRA D’AMBROSIO E ZANIOLO - ROMA-INTER, PARI SHOW TRA LE POLEMICHE – PALLOTTA: “MA COSA HANNO GLI ARBITRI? QUESTO FALLO ERA UNA CHIAMATA FACILE ATTRAVERSO IL VAR”- SPALLETTI PROTESTA PER UNA "TRANVATA" DI MANOLAS A ICARDI
CAFONALINO – GOVERNANTI, ATTRICI, ATTRICETTE, NOBILI VERI O PRESUNTI: LA MEJO ROMA GODONA FESTEGGIA L’HASSLER PER IL 125ESIMO COMPLEANNO DELL’ICONICO ALBERGO IN CIMA ALLA SCALINATA DI TRINITÀ DEI MONTI – RAGGI LATITANTE, MA CI SONO IL MINISTRO CENTINAIO E LA SMUTANDONA LILIAN RAMOS, LA “MARCHESA” DANI DEL SECCO E LOTITO, BRUNO VESPA E VANZINA: AVANTI IL PROSSIMO? ALEMANNO...
DESTINAZIONE GIAMAICA – SOGNATE UN BREAK CARAIBICO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE? LE SPIAGGE GIAMAICANE FANNO AL CASO VOSTRO - ECCO QUI LE MIGLIORI LOCALITÀ SULL’ISOLA IN CUI TRASCORRERE LE FESTE O DARE IL BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO: DALLA SABBIA FINISSIMA DI NEGRIL A OCHO RIOS, CORNICE DI TANTISSIME PELLICOLE HOLLYWOODIANE, DA SEMPRE META OBBLIGATA PER TUTTI GLI AMANTI DELLE FORTI EMOZIONI
CEFALEA CANAGLIA - APPROVATA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER RICONOSCERE LA CEFALEA COME MALATTIA SOCIALE - LA PATOLOGIA COLPISCE OTTO MILIONI DI ITALIANI E HA ONERI ECONOMICI SIGNIFICATIVI: DALL'INCIDENZA DELLE ASSENZE SUL LAVORO E ALLA RIDOTTA PRODUTTIVITÀ – CON IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' NASCERÀ UNA RETE DI CORDINAMENTO TRA REGIONI PER PREVENZIONE E DIAGNOSI IN TEMPI BREVI