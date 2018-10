ESCORT STRATEGY - UN GIGOLÒ VIENE PERSEGUITATO DALLA EX FIDANZATA PROSTITUTA, UN ROMENA DI 38 ANNI - LA DONNA E’ ACCUSATA DI AVER ESTORTO DENARO MINACCIANDO DI PUBBLICARE IN RETE LE FOTO DI NUDO DELL'UOMO - LA ESCORT SI È DIFESA: “ERO IO CHE PAGAVO TUTTO PERCHE’ LUI NON LAVORAVA…”

Lei una prostituta, lui pure, o meglio un prostituto. Tra di loro una storia sentimentale che non è stata scalfita dalle rispettive "professioni" ma affondata dalla vera vita dell'uomo, che oltre ad offrirsi come accompagnatore era anche sposato con figli. E che non voleva legami "seri" con la bella romena 38enne che, una volta lasciata, avrebbe iniziato a stalkizzarlo e ricattarlo, chiedendo soldi per non pubblicare su internet le sue foto nudo o in pose erotiche.

Ora la donna, attualmente residente in Gran Bretagna, è a processo in Tribunale a Treviso con l'accusa di stalking e estorsione. Avrebbe infatti preteso varie migliaia di euro per non diffondere le foto "intime" di lui, alcune delle quali apparse comunque su un profilo Facebook falso ma registrato con nome e cognome della presunta vittima. E dato che lui nel 2015 aveva voluto troncare la relazione, lo avrebbe tormentato con centinaia di telefonate e messaggi, anche attraverso i social network. L'uomo avrebbe allora deciso di denunciarla, raccontando delle molestie e delle pretese di denaro.

«Ero io che pagavo lui perché non lavorava. Lo amavo e gli davo una mano»: è stata la difesa della donna romena, che a processo è difesa dall'avvocato Angelo Di Dio. E di quei pagamenti, che secondo l'imputata sarebbero stati fatti per pagare le bollette e l'affitto della casa in cui il "prostituto" viveva con la famiglia, ci sarebbe traccia nelle decine di ricevute che la 38enne ha documentato, relative a trasferimenti di denaro dalla Gran Bretagna attraverso una agenzia di money transfer. Il processo, in cui ha deposto anche la moglie del "escort", che non sapeva della doppia vita del marito, riprenderà con l'inizio del nuovo anno.