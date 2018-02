UN ESECUTORE TESTAMENTARIO SI RITROVA A CATALOGARE GLI OGGETTI "PARTICOLARI" RITROVATI DENTRO LA VILLA DI UN RICCO DOTTORE DEFUNTO A MIAMI BEACH, E NE TROVA DI OGNI: COCAINA, VIBRATORI GIGANTI, SEDIE PER IL SESSO, VHS HARDCORE E UNA BMW NUOVA DI ZECCA...

DA 'www.cracked.com'

Jack faceva l’assistenza per un esecutore testamentario, il tipo di avvocato che “si assicura che la tua roba finisca nel posto giusto dopo che muori.”

esecutore testamentario

“Avevamo principalmente a che fare con persone anziane, e come assistente mi toccava principalmente occuparmi delle scartoffie, riempire moduli e rispondere alle mail. Nulla di particolarmente eccitante.”

Finché un giorno non gli venne assegnato un compito molto particolare. Un dottore molto benestante di Miami era morto nel suo letto per un attacco cardiaco. Sembrava che l’uomo non avesse redatto alcun testamento perciò sua madre e la fidanzata (molto più giovane) iniziarono a disputarsi i beni dell’uomo defunto.

La madre chiamò il capo di Jack, e ciò comportava “dover scrivere una lunga lista di tutti i beni appartenenti al figlio. L’avvocato mi portò a casa del dottore, mi consegnò le chiavi e mi disse di iniziare a catalogare tutto quanto. Perciò iniziai.”

sedia sesso 2

Primo articolo: La sedia per il sesso

Il primo oggetto che Jack si trovò di fronte fu qeusta sedia.

“Mi ricordo che dovetti stare tutto il tempo seduto per terra perché questa era l’unica sedia in tutto l’appartamento. Doveva essere un genio deviato…”

Secondo articolo: Il dildo gigante

dildo gigante

“Non sono sicuro se questo coso sia mai stato dentro il culo del dottore, ma l’ho trovato ancora nella sua scatola. A pensare che la madre stesse conducendo una battaglia legale per impossessarsi di questo enorme fallo finto, mi ha fatto sperare che la perdesse.”

Terzo articolo: Cocaina

“Ho trovato un’enorme palla di cocaina dentro un’anta della cucina. Non avendone mai fatto uso non ero nemmeno certo di cosa si trattasse esattamente, non mi era mai capitato di vedere della droga così da vicino.

Non sapendo bene che fare Jack decise do chiamare il suo migliore amico, che al tempo stesso esercitava “l’influenza peggiore su di me” e quella fu la prima di una serie di decisioni sbagliate.

“Non essendone certo neanche lui decise di chiamare quella che a sua volta era la SUA peggiore influenza che ebbe la brillante idea di venderla e farci dei soldi sopra.”

"Dopo neanche mezzora c’era un coca-party nell’appartamento del medico defunto e siccome c’era questa ragazza molto carina con un’amica ho lasciato che la festa proseguisse.”

COCAINA

A un certo punto però Jack si ricorda che l’avvocato aveva menzionato di essersi già fatto un giro per casa e di avere notato alcune cose – “intendeva forse dire la cocaina?”

A quel punto fecero la cosa che qualunque gruppo di ragazzini in una simile situazione avrebbe fatto:

“Abbiamo rimpiazzato la coca con qualsiasi tipo di polvere ci fosse a portata di mano e abbiamo rimesso la busta nella credenza, fingendo di non averla mai vista.”

racchetta da tennis costosa

Quarto articolo: una racchetta da tennis da 300 dollari

“L’hanno rubata gli altri invitati.”

Quinto articolo: Una BMW nuova di zecca

“Dopo che gli invitati al festino lasciarono la casa, iniziai ad avere la sensazione di aver perso una buona occasione per divertirmi un po’.”

Per fortuna, proprio in quel momento apparve l’auto.

“Mi trovavo nella casa sfarzosa di questo tizio a Miami Beach, con la sua auto di lusso a completa disposizione. Così mi venne un’idea: Fanculo il lavoro. L’occasione di poter vivere come un re capita una volta sola nella vita. Vado a raccattare qualche ragazza per strada e me la faccio dentro casa.”

bmw NUOVS DI ZECCa

A giudicare dagli indizi raccolti finora il fantasma del dottore avrebbe probabilmente approvato, ma non è così che andò.

“A quanto pare il tizio era morto da abbastanza tempo da far scaricare la batteria della sua macchina. Perciò misi in atto la prossima cosa logica che c’era da fare: mettermi accanto alla macchina nell’attesa che appena qualche bella ragazza passa davanti casa facendole credere di averla appena parcheggiata.”

villa miami

…

“Ho aspettato più a lungo di quanto io sia disposto a ammettere, è passato giusto un gruppo di ragazzi.”

Sesto articolo: Porno

“Si stava facendo tardi e perciò decisi di tornare all’appartamento con la coda tra le gambe e ricominciai a catalogare, pur sentendomi, stranamente, ancora abbastanza arrapato.”

vhs porno

“È allora che mi sono imbattuto in una collezione di videocassette porno vecchio stile. E invece di avere delle foto sul computer, questo tipo era pieno di Polaroid di nudo con le sue ex.

“Alla fine anche se avevo la sensazione spettrale che un morto mi stesse osservando mi sono messo sul divano e mi sono liberato dal peso delle ore precedenti, con la foto della fidanzata che avevo visto qualche ora prima di persona (ma coi vestiti addosso).

Conclusione

polaroid nudo

La storia ha una specie di lieto fine. La madre del defunto ‘fortunatamente’ è morta prima di ereditare quell’enorme cazzo nero di plastica e la vasta collezione di video pornografici.

Tutti i soldi del dottore sono stati devoluti in beneficienza e la fidanzata arrampicatrice non ottenne nulla. La morale di questa storia? Tenetevi sempre un amico disposto a ripulire la vostra roba dopo che morite, in modo che non debba trovarla vostra madre.

miami