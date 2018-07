ESIBIZIONISMO FA RIMA CON CRETINISMO - DURANTE IL RADUNO DI AUTO SPORTIVE “AUTOPRIDE” A KEY WEST, IN FLORIDA, IL PROPRIETARIO DI UNA LAMBORGHINI SALE SUL PARABREZZA DEL SUO BOLIDE PER PAVONEGGIARSI DAVANTI AI CURIOSI – MA IL VETRO SI INCRINA E LA FIDANZATA LO CAZZIA PESANTEMENTE… (VIDEO)

Da "www.corriere.it"

finisce male per l'esibizionista 5

Durante il raduno di auto sportive “Autopride” a Key West, in Florida, il proprietario di questa Lamborghini Huracán decide di pavoneggiarsi davanti ai tanti curiosi salendo sul parabrezza del bolide. Ma il vetro non regge

