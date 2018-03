FACCIAMOCI UNA BELLA OROSCOPATA! - ECCO LA GUIDA ASTRO-SESSUALE CHE VI AIUTA A CAPIRE QUAL E’ IL PARTNER GIUSTO A LETTO - L’ARIETE PUO’ OCCUPARE IL LETTO CON UN LEONE, UN TORO ACCHIAPPA VERGINE E CAPRICORNO - IL SAGITTARIO DIMOSTRA QUALCHE DEBOLEZZA DI TROPPO, ANCHE A LETTO. E LO SCORPIONE E’ TROPPO IMPULSIVO…

Melania Rizzoli per “Libero Quotidiano”

oroscopo

L'empatia sessuale è quell'intesa perfetta, eroticamente parlando, che permette rapporti sessuali strepitosi, e, quando presente, viene considerata quasi un dono divino, una grazia ricevuta, per aver avuto la fortuna di incontrare un partner con il quale l' eccitazione sessuale raggiunge i massimi livelli. Anche se gli stereotipi sulla sessualità sono ancora molti, il concetto non è deleterio in sé, ma lo diventa quando viene ammantato da un alone magico, perché l'empatia sotto le lenzuola oggi tende ad essere considerata soltanto un puro ed ovvio connubio astrologico.

È stata pubblicata una guida sulla affinità di coppia, che indica di quale segno zodiacale deve essere il partner ideale per avere un'intesa perfetta sotto tutti i punti di vista, in primis quello sessuale, dimostrando con l' evidenza delle stelle che quando le cose non funzionano vuol dire che avete scelto il segno sbagliato.

Se siete dell' Ariete, per esempio, avventurosi e tendenzialmente dominanti, vi accoppiate bene solo con il Leone, che ama stare al centro della scena e sa regalare esperienze uniche, con la Bilancia, caratterizzata da silenziosa maestria, e con un Gemelli, che ha sempre voglia di cambiamenti e pertanto lascia ampio spazio alla sperimentazione, e tutti e quattro questi segni sanno bene rispettare le reciproche aspettative e tendenze.

oroscopo

Stanno davvero bene tra di loro anche il Toro, il più pigro ma niente affatto remissivo, perché sempre in cerca della passione, la Vergine, che dà spazio alla solidità ed alla concretezza con una praticità meticolosa, e il Capricorno, che non è molto creativo ma sa darsi da fare a mettere le fondamenta per il futuro, i quali segni sono disposti a dare il massimo in campo affettivo; il Cancro invece, che vuole solo coccole ed attenzioni, avrà sintonia solo con Pesci, dei gran sentimentali, e con l'Acquario, il più fantasioso che ama sperimentare nel sesso, tre segni simili in legami di tenerezza, di affetto e di complicità.

Il Sagittario è un caso a parte, perché grazie al suo fascino saprà fare presa su tutti, in particolare su quelli del suo stesso segno, pur dimostrando qualche debolezza di troppo, anche a letto. Lo Scorpione, che ama tenere il rigido controllo di se stesso e comandare il gioco, rischia di farsi trascinare dall' impulsività, ed è quindi incompatibile con il Cancro che invece ama volare alto e dovrà stare molto attento, perché a cadere tra le braccia di un segno sbagliato potrebbe farsi molto male.

oroscopo

Lo studio astrologico si avventura quindi nei segreti della sessualità di tutti i segni zodiacali, analizzandoli e sviscerandoli fin dentro le mutande, evidenziando quelli che non sanno fanno sesso ma fanno soltanto l' amore, e che quindi sono molto lontani, se non addirittura incompatibili, con l' empatia sessuale perfetta che difficilmente raggiungeranno.

PARTNER IDEALE

Quindi, se siete ancora single e non avete ancora idea di quale possa essere il vostro partner ideale, l' astrologia può illuminarvi, e svelarvi le varie tipologie perfettamente compatibili con il vostro segno zodiacale, ovvero la persona che potenzialmente potrebbe coricarsi meglio accanto a voi. Addirittura cliccando su Google "affinità di coppia oroscopo", potrete trovarvi di fronte ad una serie di risultati e test, che, senza ombra di dubbio, indicano il vostro partner ideale per fare sesso, incluso quello deciso dall' oroscopo cinese, che vanta risposte sicure e certe.

melania rizzoli

Il Topo, ad esempio, è molto compatibile con il Bue e con il Drago, e quest' ultimo se la passa bene anche insieme al Gallo e alla Scimmia, che però preferisce quelli del suo stesso segno. Il Gallo inoltre è sessualmente in armonia con quelli del Serpente, mentre la Tigre raggiunge orgasmi indimenticabili con il Cane e il Cavallo; infine la Capra, il Maiale e il Coniglio sono capaci di avere tra di loro relazioni dagli standard altissimi. Quindi fate molta attenzione, perché, secondo l' oroscopo cinese, se sbagliate combinazione, siete letteralmente rovinati, dentro e fuori dal letto.

Lo studio astrologico in questione prevede anche come andrà il 2018 dal punto di vista sentimentale e sessuale per le coppie giuste o sbagliate secondo gli astri, elencando le ricadute in amore o i mesi nei quali la positività sessuale sarà altissima e favorevole alla procreazione per chi la desidera, e permette di scoprire se può nascere un vero amore, o al contrario se si sta vivendo una storia destinata a fallire.

SEGNI DELLO ZODIACO

Il concetto espresso in questa ricerca cioè, vuole evidenziare che tra due persone apparentemente innamorate esiste un fitto rapporto di simboli astrali che seguono regole ben precise di reciproca gravitazione, che dominano il sentimento, per la semplice ragione che gli incontri fatti durante la vita seguono inevitabilmente i binari della complessa dinamica creata dall' armonia o disarmonia tra gli elementi astrali.

Iniziare una relazione d' amore durante la fase di luna crescente, ad esempio, favorisce appunto il crescere di un rapporto che porterà alla luminosità della luna piena, mentre al contrario non alzare lo sguardo al cielo nelle notti stellate, vi condannerà alla solitudine, perché un amore che nasce con la luna calante è inevitabilmente destinato a spegnersi ed a fallire.

sesso

NASCITA E DESTINO

La cosa più curiosa da segnalare è che nel responso degli astri non esiste alcuna percentuale di affinità in base alla intelligenza, al carattere, all' istintività od al richiamo chimico tra due persone che si incontrano, perché in questo studio intriso di scaramanzia e cartomanzia, tutto è finalizzato in base alla stagione di nascita e al destino determinato dalle stelle, e se già oggi è diventato difficile innamorarsi, provare una pulsione sentimentale, un forte coinvolgimento emotivo con un partner che ti ruba il cuore, sappiate che l' attrazione e l' empatia sessuale non vi saranno mai concesse e non saranno mai sublimate se fallite combinazione astrale, cioè se vi accoppiate con il Cane o la Scimmia sbagliata, che pur non avendo nulla di errato dal punto di vista medico o fisico, non saranno mai in grado di farvi provare l' estasi.

sesso 5

Personalmente credo che per soddisfare i vostri bisogni sessuali, e per farlo adeguatamente, che siate innamorati o no, forse sarebbe meglio conservare il rapporto con chi vi piace davvero, con chi vi fa battere il cuore e vi regala emozioni, indipendentemente sotto quale segno zodiacale sia nato, perché, che sia un Maiale od un Coniglio, i rapporti empatici si scelgono sulle affinità psicologiche, fisiche ed intellettuali, ed un amore non si trova per strada o su un catalogo, non si individua certamente in base alla sua data di nascita, ma su ben altri valori che nulla hanno a che fare con le stelle o le fasi lunari.

sesso 4