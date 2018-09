FAKE-BOOK! MEGA ATTACCO HACKER A FACEBOOK: 90 MILIONI DI PERSONE COSTRETTE A SLOGGARSI DAL PROFILO E A RIENTRARE NEL SISTEMA: ZUCKERBERG SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE E DICE DI AVER RISOLTO LA VULNERABILITÀ – ECCO COSA DOVETE FARE PER TUTELARE I VOSTRI DATI

1 – FACEBOOK DENUNCIA ATTACCO, PROBLEMI PER 90 MILIONI ACCOUNT

Da www.ansa.it

facebook

Problemi per circa 90 milioni di utenti Facebook dopo l'attacco che in settimana ha colpito la piattaforma del colosso dei social media mettendo a rischio i dati di almeno 50 milioni account.

In 90 milioni - ha spiegato l'azienda - nelle ultime ore sono stati infatti costretti a fare log out e a rientrare nel sistema in seguito ad una delle misure di sicurezza che scattano quando c'e' il rischio di compromissione degli account.

La scoperta della falla di sicurezza è stata resa nota dalla società e spiegata in un post ufficiale. Anche Mark Zuckerberg è intervenuto sul suo profilo Facebook.

Secondo il Nyt, più di 90 milioni di profili sono stati costretti a fare 'log out', una normale misura di sicurezza spesso usata quando un account è stato compromesso.

ECONOMIST FACEBOOK

"Abbiamo risolto la vulnerabilità e le forze dell'ordine sono state informate", spiega nel post ufficiale Guy Rosen, VP of Product Management, specificando che la vulnerabilità è stata scoperta nel pomeriggio del 25 settembre e che "è stata presa molto seriamente".

Facebook aggiunge di avere "reimpostato i token di accesso dei quasi 50 milioni di account interessati" e sta per cautela reimpostando le chiavi di accesso di altri 40 milioni di account. Di conseguenza, aggiunge "circa 90 milioni di persone nell'accedere a Facebook riceveranno una notifica che spiega cosa è successo". La piattaforma specifica inoltre di aver disattivato temporaneamente la funzione 'Visualizza come', che in pratica fa vedere ad un utente come viene visualizzato il suo profilo da altre persone.

zuckerberg

Il social ammette che "le indagini sono appena iniziate" e non è stato ancora determinato "se questi account sono stati utilizzati in modo improprio o se sono state carpite informazioni". Inoltre, la società non ha idea di chi ci sia dietro questi attacchi né dove siano basati.

"La privacy e la sicurezza delle persone sono incredibilmente importanti e ci dispiace per quello che è accaduto - sottolinea Guy Rosen - Non è necessario che qualcuno cambi la propria password".

Pochi mesi fa Facebook è finita nel polverone dello scandalo Cambridge Analytica, con 87 milioni di account in tutto il mondo compromessi nella privacy. Zuckerberg è stato ascoltato dal Congresso Usa e anche dal Parlamento europeo

2 – FALLA SICUREZZA FACEBOOK, COSA È SUCCESSO E COSA FARE

Da https://tecnologia.libero.it

#deletefacebook 1

Se nelle ore passate avete ricevuto una notifica con la quale Facebook vi chiedeva di disconnettervi e dover effettuare nuovamente il login, sappiate che non siete stati i soli. Altri 90 milioni di persone, infatti, hanno ricevuto lo stesso avviso. Ed è qui che dovete iniziare a preoccuparvi: come segnalato dal New York Times, infatti, la comparsa della notifica è dovuta a un problema di sicurezza.

#deletefacebook

Stando a quanto riportato dal quotidiano statunitense, infatti, la scorsa settimana sviluppatori e ingegneri Facebook hanno lavorato per risolvere una grave falla di sicurezza che ha riguardato diverse decine di milioni di account e che, potenzialmente, ha messo in grave pericolo dati e informazioni personali contenute proprio all’interno dei profili. Stando alle informazioni divulgate dal New York Times, infatti, la falla poteva permettere a degli hacker di entrare in possesso del profilo di utenti ignari e utilizzarlo come meglio preferivano.

MARK ZUCKERBERG

Qual è il problema di sicurezza corretto da Facebook

I sistemi di sicurezza che solitamente proteggono il profilo Facebook – non solo la password, ma anche l’autenticazione a due fattori – potevano ben poco contro la falla scoperta negli ultimi giorni. Sfruttando una vulnerabilità della funzionalità “Mostra profilo come”, infatti, gli hacker sarebbero stati in grado di controllare il profilo senza alcun limite, trafugando le informazioni o pubblicando tutti i post che preferivano.

Problema sicurezza Facebook, cosa fare per tutelare i propri dati

BLOOMBERG BUSINESSWEEK FACEBOOK

Che abbiate ricevuto o meno la notifica da Facebook sulla necessità di scollegarsi dall’account ed effettuare nuovamente il login (secondo i dati diffusi dalla stessa Facebook sul suo blog aziendale, oltre 40 milioni di account potrebbero essere stati hackerati, mentre altri 50 erano potenzialmente hackerabili), ci sono alcune misure da prendere per esser certi che i vostri dati siano al sicuro.

Prima di tutto, effettuate anche voi l’operazione di disconnessione e riconnessione, come suggerito da Facebook ai 90 milioni di utenti, in modo da “resettare” il vostro profilo ed evitare ulteriori problemi. Fatto questo, entrate nelle Impostazioni del profilo e cambiate la password dell’account, così da esser certi che, pur volendo, chiunque avesse trafugato le vostre informazioni non possa accedere nuovamente al profilo. Dulcis in fundo, attivate l’autenticazione in due passaggi, sempre utile come ulteriore forma di protezione del vostro profilo.