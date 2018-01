TECHNOGYM UP & DOWN: CALA L’UTILE DELLA RICCA CASSAFORTE LUSSEMBURGHESE DI NERIO ALESSANDRI, MA LA SOCIETÀ VOLA IN BORSA: GLI ANALISTI CREDONO IN UN AUMENTO DEI RICAVI E DEGLI UTILI PER I PROSSIMI DUE-TRE ANNI - LA HOLDING DEL PATRON HA LIQUIDITÀ PER QUASI 150 MILIONI E HA HA DISTRIBUITO UN DIVIDENDO DA 4 MILIONI DI EURO